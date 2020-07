La pandemia y el accionar del gobierno

Hace unos 8 meses que en La Rioja cada semana política es materia de análisis y reflexión. La pandemia ha sido una irrupción inesperada en la agenda mundial que, por supuesto tiene su correlato en el contexto local, pero Ricardo Quintela ha logrado que cada decisión de gobierno no sea un “copia y pegue” de gestión sino medidas adoptadas en función de las necesidades de los habitantes de la provincia. Y lo más interesantes es que ninguna agenda se redujo a la incertidumbre biológica que impone la crisis sanitaria, sino que se gobierna entendiendo que la post pandemia es hoy.

No se puede pensar “a futuro” cuando hoy la gente está pensando cómo sobrevivir, como rescatar su emprendimiento, como sostener los ingresos, como garantizar los puestos laborales de sus empleados. Y, aun así, cuando la cuestión económica parece absorber la agenda de decisiones, el gobernador ha sabido leer que la justicia social no sólo es distributiva, sino que tiene múltiples dimensiones que requieren sean abordadas desde lo político y partidario porque responden a las resignificaciones que el peronismo le da a una de sus máximas “donde existe una necesidad nace un derecho”.

Esta semana la Ley de Paridad, el izamiento de la bandera de la diversidad y la creación del Observatorio de las Víctimas fueron acciones determinantes en materia de reconocimientos de derechos, de identidades y subjetividades. El desafío de construir colectivamente es un ejercicio cotidiano del sector político al cual pertenece el gobernador, es parte de la esencia del quintelismo gestionar, debatir y, hoy, gobernar y administrar en función de la experiencia vivida con el pueblo. Sino cabe recordar como a los 6 días de haber asumido la gobernación accionó sobre cuestiones claves de las economías familiares porque eran las demandas que escuchó, que entendió y las incorporó en su compromiso. Los compromisos de Quintela no son políticos, son éticos y esa es la razón que lo moviliza a accionar con decisión.

La pandemia es una situación que atraviesa al mundo y cuestiona todos los paradigmas, y ha puesto a la desigualdad como el escenario visible, imposible de negar, de ignorar. Entendiendo que el rebrote del virus en la provincia acentuará la cuarentena y el distanciamiento social, y que estas medidas impactarán de lleno en la dinámica de la economía local, es lógico pensar en un plan político que resguarde a la sociedad, y en especial a los y las más vulnerables de estos escenarios.

Esta semana se garantizó la incorporación del monto de la quincenita para aquellos agentes públicos que opten por jubilarse, sabiendo que hay casi 2.000 personas que están en estas condiciones. Acompañar este proceso personal, que no siempre es aceptado con beneplácito por el sujeto que deja la actividad, es parte de una política de cuidado que el Estado planifica de manera integral y conducirá de manera sistémica, transversal y con actores de todos los sectores.

Del mismo modo la sanción de la Ley de Donación de Plasma y el Registro de pacientes recuperados COVID pone a la provincia a la vanguardia en esta coyuntura, colaborando y fortaleciendo las decisiones del gobierno nacional.

Las responsabilidades de la conducción

Un somero balance de gestión permite observar como aquellas proyecciones expresadas aquel 10 de diciembre en el Superdomo siguen en pie, aún atravesadas por la pandemia, con más firmeza y convicción. En todo caso el virus vino a acelerar procesos que ya estaban en marcha, a confirmar la intervención del Estado y establecer liderazgos de conducción en personas que desde su lugar de responsabilidad no sueltan el timón.

Se trabaja en pos de ofrecer a la ciudadanía información fiable, verídica, necesaria para contener las incertidumbres de estos tiempos, pero también como instrumento de producción de conocimiento, de nuevos paradigmas sociales, de jerarquización de relatos socio históricos. No sirven medios que tergiversen realidades colectivas para satisfacer intereses económicos personales, ni medios que se asuman como decisores de agenda pública. No es ése el rol que los medios de comunicación cumplen en una sociedad y, evidentemente, menos con este gobierno que tiene una agenda que trasciende el enfoque economicista y va por más en su proyecto político justicialista. No sólo son las prácticas institucionales sino los discursos que se construyen en torno a ellas lo que fortalece día a día al gobierno de Ricardo Quintela.

Un giro estratégico se les ha dado a áreas de gobierno donde las metáforas políticas se convierten en realidades posibles a fuerza de consensos, diálogos y trabajo constante. Esa esencia quintelista de escuchar a todos y todas y tomar esos diálogos como insumos para el diseño de políticas es una práctica constante en las oficinas de la Casa de las Tejas. La intervención intensa para paliar los estragos del dengue, trabajar sobre la pandemia tanto en accionar contra el contagio como atender las consecuencias económicas y sociales son fruto de propuestas trabajadas en conjunto.

El proyecto que se merecía la provincia

La Rioja es una provincia del noroeste argentino con memoria de grandeza cultural, de lucha y de transformaciones. El último bastión diaguita, el más aguerrido en la defensa de su tierra y su pueblo estuvo en esta provincia. Existe un relato que nos convoca al encuentro, pero no desde el sometimiento sino desde el diálogo y la dignidad.

Hace unos meses que el peronismo de La Rioja decidió que las cuestiones de fondo serían los puntos de debate en los diálogos políticos tanto puertas adentro como puertas afuera, dejando de lado las famosas rencillas políticas que no le interesan a la ciudadanía y la alejan de la herramienta más transformadora que es la política.

Ricardo Quintela, una persona conocida en el arco político, ha mostrado que la persistencia en la política no está relacionada con la tradicionalidad, con la rosca, con la pauta sino con la interpretación de los derechos, de las necesidades, con la oxigenación de las ideas en un mundo que cambia, se transforma, se dinamiza constantemente. Se trata de acompañar estas nuevas formas, y que éstas sirvan de marcos referenciales para la ciudadanía.