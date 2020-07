“La fase 1 es una medida estrictamente sanitaria es a favor de cuidar la vida”

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara se refirió a la situación epidemiológica en la provincia. En declaraciones a un medio local recordó que lo que llevó a regresar a la fase 1 fue la necesidad de evitar que colapse el sistema hospitalario que hoy tiene cubierto el 55 por ciento de las camas con asistencia mecánica respiratoria con pacientes que tienen otras enfermedades de las cuales solo dos son por COVID. Recordó las medidas de prevención, fundamentalmente la necesidad de quedarse en casa.

Vergara manifestó que van 106 días de pandemia desde el primer caso positivo que se dio en la provincia. Ayer dijo que se procesaron 98 muestras de las cuales 6 dieron positivas: cuatro hombres y dos mujeres, de los cuales cinco son contactos estrechos de casos anteriores y uno es importado de una persona que vino de Córdoba y que fue rápidamente detectado gracias a que realizaba el aislamiento y fue detectado por el personal médico que realizó el hisopado, con lo cual se llevan acumulados 155 casos. Además, sumó que hay cuatro personas recuperadas, dos con asistencia respiratoria mecánica y 11 fallecidos hasta el momento y un total de 75 casos activos.

“Hay disponibilidad de 110 camas con posibilidad de que tengan asistencia respiratoria mecánica de las cuales están ocupadas la totalidad de las camas tanto del sector público como privado. Un 55 por ciento por pacientes de distintas patologías, seguimos teniendo pacientes con diabetes, hipertensión, traumatizados, que ocupan camas de las cuales solo dos ocupan asistencia respiratoria mecánica son pacientes COVID. Tenemos 6 pacientes internados en el Hospital Virgen María de Fátima, solo dos ocupan respiradores. También hay que decir que tenemos muchos pacientes con comorbilidades, que son pacientes COVID positivo y en varios casos de edad avanzada”, puntualizó. “En el Hospital Virgen María de Fátima hay un total de 15 personas internadas nueve en sala común y seis en terapia intensiva, de las cuales dos son las que están con asistencia respiratoria mecánica”, agregó.

El ministro expresó sobre esto que “es una situación comprometida la que nos hace que hayamos tomado la determinación de continuar en la fase 1 como estamos hasta este momento. El sábado se terminó con la semana epidemiológica 28, en las tres últimas semanas –en nuestra provincia- aumentamos 77 casos y en la última semana que terminó el sábado aumentamos 37 casos”.

“Si vemos la curva epidemiológica se ve un ascenso exponencial esto hace que se ocupen las camas. No teníamos ningún paciente internado, y hoy tenemos 15. Nosotros tenemos una capacidad de camas que es limitada y que no la podemos aumentar y lo que aumenta es el número de pacientes por lo que si nosotros dejamos que ese número de pacientes siga aumentando a ese ritmo y la curva tenga este ascenso tan importante, llegará un momento que se saturará el sistema de salud. Lo que estamos haciendo es que, atentos a la situación sanitaria –que la estudiamos día a día- se tomó esta determinación que sabemos que molesta y que algunos están más afectados que otros, que nos obliga a retroceder, pero lo hacemos por el bien común que es la salud”, enfatizó.

Sobre este punto fue categórico al destacar que lo que “se hizo es estar atento a nuestra realidad sanitaria. Esto es algo que lo vamos a tener que vivir, que se habiliten actividades que después se tengan que volver a cerrar y esto es así porque no hay vacuna y esto sucede en el mundo. No tenemos que verlo como un fracaso ni nada que se le parezca sino tener la capacidad de hacer un análisis de esta situación y a partir de ahí tomar la decisión de la misma forma que siempre se hizo que es privilegiando la salud y la vida de los riojanos y riojanas. Cualquier determinación que no vaya en este sentido sería definitiva un contrasentido del gobierno. La historia indica que en este tipo de situaciones fue el Estado el que estuvo presente y hoy más que nunca el Estado debe estar presente para tomar las mejores decisiones que vayan en resguardo de todos”.

Por otra parte, señalo que la provincia cuenta con un laboratorio que está “muy bien montado porque nación nos dio tecnología lo que aumentó su capacidad aparte de que está autorizado por la ANMAT y de que forma parte de la Red Nacional de Laboratorios de Biología Molecular. Tenemos la absoluta seguridad que funciona muy bien con profesionales de primera línea que trabajan sin descanso desde hace 105 días. Esto hay que reconocerlo no solo para la gente del laboratorio sino para mucha gente que trabaja en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas que hay que agradecer el trabajo que hacen porque son los que nos cuidan. Una de las fortalezas de nuestro sistema de salud es que todos tanto el sector público y como el privado estamos trabajando en juntos”.

Sobre las personas aisladas comentó que “en este momento estamos cuidando 291 personas que están en aislamiento distribuidos en 24 lugares de Capital. La mayoría está en los hoteles, pero también tenemos casos que están aislados en su domicilio y es ahí donde el COE a cargo del secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Torres, que tienen un rol muy importante. Muchos son voluntarios que trabajan en los domicilios, cuidando y asistiendo a estas personas 24 horas. Aparte se los habla por teléfono para saber su estado de salud y aunque no tienen síntomas estamos muy atentos a su evolución médica”.

Recordó que es importante ventilar los ambientes, salir solo si hay necesidad, no llevarse las manos a la cara, usar el codo para toser y estornudar, lavarse las manos frecuentes. “Hay que llevar a la práctica estas acciones que forman parte del respeto por el prójimo, por nuestros amigos, parientes. Nosotros somos un factor de cambio porque la conducta social se construye desde la conducta individual. Las medidas de seguridad no solo trabajan para nuestro bienestar sino para el prójimo. Esta pandemia nos llevará a pensar más en el otro y confío que será una sociedad más solidaria”, concluyó.