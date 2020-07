Francés asesinó a toda su familia en 2011 y desapareció: aseguran que podría estar en Argentina

El empresario francés mató a balazos a su mujer y sus cuatro hijos en abril de 2011, pero desde entonces nadie supo nada más sobre él.

Xavier Dupont de Ligonnès era un empresario francés padre de una familia en apariencia ejemplar de la ciudad de Nantes. Pero en abril de 2011, el horror sacudió a toda Francia cuando l a esposa y los cuatro hijos de este hombre aparecieron enterrados en el jardín de su casa. Los habían matado a tiros, y el principal sospechoso era el patriarca , que desde esa fecha parece haberse esfumado de la faz de la Tierra.

Desde el principio este caso fue todo un misterio. Ligonnès tenía una empresa de Internet ligada al negocio de los hoteles y, aparentemente, abultadas deudas. La cuestión es que un día de abril de 2011 hizo toda la ceremonia como para hacer creer a sus amigos y contactos que se mudaba con toda la familia a Australia.

Envió cartas al colegio de sus hijos y al trabajo de la mujer anunciando que se iban a vivir a Oceanía, por «un cambio profesional urgente». A los amigos, en tanto, Ligonnès les dijo se marchaba porque tenía obligaciones como agente encubierto de la DEA. Una excusa completamente inverosímil.

En la puerta de su casa de Nantes , el hombre plantó un cartel en el que decían que se habían ido a vivir afuera. Pero las sospechas de que algo raro pasaba crecían entre sus amigos y familiares. Cuando finalmente la policía ingresó a la vivienda familiar la encontró vacía. Pero luego de varios allanamientos realizarían un hallazgo macabro, que los aguardaba en el jardín de la vivienda.

Fue el 21 de abril de ese año cuando la policía encontró enterrados en ese sitio a Agnes, catequista de 48 años, esposa de Xavier, y a sus cuatro hijos: Arthur, de 20 años, Thomas, de 18, Anne, de 16 y Bennoit, de 13. Todos ellos habían sido asesinados. Envueltos en nylon y portando cruces o rosarios, los miembros del clan Ligonnès tenían impactos de bala en la cabeza o en el pecho.

«Se puede hablar de una ejecución metódica», dijo en su momento el fiscal de Nantes, Xavier Ronsin . Luego se supo también que el padre de familia y sospechoso del crimen había tomado clases de tiro con su rifle calibre .22, heredado de su padre, un conde . Y que había comprado un silenciador para esa misma arma.

Las autopsias determinaron que las ejecuciones se habían realizado mientras los miembros de la familia dormían en la noche que fue del 3 al 4 abril. Lo que da cuenta de que el crimen fue premeditado y de que el sospechoso de cometerlo había planificado bien la manera de movilizarse luego del quíntuple asesinato .

La última vez que Dopont de Ligannes fue visto fue en el sur de Francia , donde lo registró la cámara del estacionamiento de un hotel de paso, el 14 de abril de ese mismo año. Se perdió caminando por la ruta y cargaba un estuche consigo, donde los investigadores suponen que llevaba su arma.

Una de las primeras hipótesis sugirieron que el hombre se había suicidado cerca de allí, pero jamás apareció su cuerpo por las inmediaciones.

¿Huyó hacia Argentina?

¿Cuál fue la causa por la que un padre de una familia en apariencia perfecta pudo llegar a cometer ese horroroso crimen?. Entre las hipótesis que se manejan está la que sugiere que el hombre quería evitarle a su familia vivir la humillación de ver a su padre cargado de deudas y caer en la miseria económica.

Amigos y exsocios del empresario desvanecido señalan como la teoría más potable que el hombre haya huido hacia América del Sur . En este caso, el testimonio de un íntimo indica a la Argentina como el lugar donde posiblemente se haya dirigido Dupont de Ligonnès.

Los que abonan esta teoría agregan que sería un lugar ideal para el sospechoso de matar a su familia ya que él puede manejarse fácilmente con el idioma español y el inglés y que podría adaptarse con facilidad a los usos y costumbres de este país. /La Nación