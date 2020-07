Comerciantes expusieron y el Concejo escuchó sus propuestas

El viceintendente Guillermo Galván y concejales de la Capital escucharon a los comerciantes y elaboraron una serie de medidas, para luego transmitirle a la intendenta Inés Brizuela y Doria. Luego que cada cámara y sector expusiera su opinión y la crisis que afronta a raíz de la vuelta a la fase N° 1 se elaboró un documento donde se pide horarios, zonas a controlar, la clausura de la venta ilegal y profundización en cuanto al decreto presidencial por los alquileres.

Estuvieron presentes los concejales Nazareno Rippa, Luciana de León, Nicolás Sánchez, Enrique Balmaceda; los diputados Alfredo Brígido y Gustavo Galván; la directora de Mediación y Defensa del Consumidor, Analía Campos y las entidades que nuclean al comercio, como así también a las estaciones de servicios y rubros independientes, como playas de estacionamiento y mecánicos.

Al respecto, el viceintendente Guillermo Galván elaboró un resumen de las demandas de los comerciantes y que tengan efectividad en el corto tiempo. En ello se pide que el horario sea de 8.00 a 20.00, con modalidad abierta, para que los comerciantes evalúen si lo quieren hacer en doble turno o bien abrir en el turno matutino y luego con delivery. Se dejó especificado, que el delivery solamente, no es paliativo ante la crisis que está sufriendo el sector, máxime teniendo en cuenta que llega el aguinaldo junto con quincenita, cuyo flujo económico es vital para el sector comercial.

Por otra parte, se «zonificarán» los controles, donde el cuerpo de inspectores del Municipio trabajará en el control de los comercios, en conjunto con la Policía de la Provincia. Desde la comuna se emitirá un certificado de «Comercio Seguro», que sea de garantía para el comerciante, como para el cliente. Este aval no es habilitante del rubro, solamente tiene que ver con la contingencia que se atraviesa. Por otra parte, se harán controles exhaustivos para desterrar el «comercio ilegal», con productos que llegan de otras provincias y que no son esenciales. Además, con la Dirección de Mediación y Defensa del Consumidor se insistirá en la información necesaria sobre el decreto presidencial sobre los alquileres. Los comerciantes pidieron un mayor control, ante las demandas de los locatarios. En este sentido se informó que no se puede desalojar a ningún comerciante hasta el 30 de septiembre. Desde el 1 de octubre, el locador tiene que refinanciar la deuda de los meses atrasados, entre tres y seis cuotas, con una tasa fijada por el Banco Nación.

El viceintendente encabezó la reunión, que se realizó en la playa de estacionamiento del Concejo Deliberante, con el documento que emitieron los obispos de todas las provincias que dice «Nadie se salva solo». «En esta situación, además, nadie puede tomar decisiones solo, debe ser en conjunto», enfatizó Galván.

Estuvieron presentes la Unión de Comerciantes, Asociación de Comerciantes Unidos, Cámara Empresarial, Centro Comercial e Industrial, Comerciantes Riojanos, Mecánicos Unidos, Cámara Riojana de Expendedores de Combustible, Colegio de Farmacéuticos y comerciantes independientes. Cada uno de ellos expuso su situación, y en el caso puntual de los expendedores de combustible, como así también de las farmacias se solidarizaron con la difícil situación que atraviesa el comercio.

Desde el Centro Comercial e Industrial, su titular, Carlos Bazán informó que la reunión fue productiva, en el sentido que «cada rubro expuso sus necesidades. Estamos sacrificando una zona comercial que no es el foco de infección. El comercio del centro cumple con los protocolos como debe ser y queremos que se nos deje trabajar lo más pronto posible. No pedimos que se deje entrar de cuatro por vez, sí de a una sola persona y con el sistema de delivery», aseveró. Desde el Centro Comercial se está terminando un relevamiento oficial de los comercios cerrados, donde se deja entrever que alrededor del 30 por ciento de las casas ya cerraron sus puertas.

La reunión se realizó al aire libre y cumpliendo todos los protocolos necesarios. En este sentido se sanitizó a cada persona que ingresó en la reunión, al igual que el micrófono luego de cada intervención.