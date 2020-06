Se conoció el resultado del test a Pachu Peña después de su paso por el programa de Lizy Tagliani

El actor contó cuál fue el resultado del hisopado para saber si tiene coronavirus.

«Estoy feliz y contento. Esto avanza. Esto no es joda. Yo me salvé. No está todo bien, está todo mal», fue la frase que usó Pachu Peña para confirmar en «Informados de todo» que el resultado a su hisopado por coronavirus dio negativo.

El actor de «Polémica en el bar» fue uno de los invitados el ciclo de Lizy Tagliani donde hubo una ola de contagios que ya suma 14 personas, 11 técnicos, la conductora, su asistente, Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti.

Pachu, al igual que Gabo Usandivaras, Nai Awada, Gustavo Conti, Leo (novio de Lizy) y Florencia Otero, fueron testados por Telefe para descartar contagios.

Peña se encontraba en cuarentena desde el momento que se enteró del positivo de Lizy. Como vive en un barrio cerrado prefirió quedarse en su cuarto. «Pasé el día del padre, solo, sin mis hijos», afirmó feliz por haber podido salir de la habitación.

El humorista espera poder reincorporarse al programa de Mariano Iúdica en América una vez que finalicen los 14 días de aislamiento.

Recordemos que ayer algunos medios confirmaron que el resultado había dado positivo lo que llevó a una fuerte estigmatización hacia su figura y familia.

Peña agradeció la prudencia por informar correctamente y esperar el resultado que hoy llegó a través de un llamado de la doctora. /PrimiciasYa