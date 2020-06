Obra de alta tensión: “Esto nos da independencia energética sostenida y estable»

El intendente del departamento Rosario Vera Peñaloza, Cristian Pérez, valoró las políticas del gobierno de la provincia, y afirmó que la obra de ampliación del sistema de transporte de alta tensión traerá muchos beneficios para la región de Los Llanos.

– ¿Se reactivó la obra para ampliar el anillo energético en la región?

CP- Es una decisión política de nuestro gobernador Ricardo Quintela, reactivar la línea de 132 mil voltios. El lunes pasado nos reunimos los intendentes de Los Llanos en la ciudad de Milagro y con posterioridad visitamos la obra junto con el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, para constatar la llegada de los materiales y, por supuesto, compartir la alegría de saber que se ha reactivado una obra que es trascendental para nuestra región.

– ¿Qué significa esta obra para Los Llanos?

CP- Esta obra es trascendental porque definitivamente es una solución para una región amplia de la provincia, una región que durante mucho tiempo ha estado postergada, postergada de oportunidades fundamentalmente porque es imposible en la condición energética que está hoy la región poder pensar en algún emprendimiento industrial o productivo a gran escala.

– ¿Cómo es el sistema energético actual en la región de Los Llanos?

CP- Las líneas que abastecen hoy en día la región, son líneas que datan del año 1975 y están colapsadas desde hace una década y media aproximadamente, al punto tal que en cada departamento se está generando energía a través de grupos generadores que le cuesta a la provincia aproximadamente 20 millones de pesos por mes. En ese sentido, la firme decisión del gobierno de la provincia de reactivar una obra que tiene un costo total de 40 millones de dólares, por supuesto es pensando en el futuro de la región, porque esta línea no solamente va a permitir en la actualidad poder garantizar la energía para los emprendimientos que se puedan instalar o radicar hoy en día en la zona, sino que también tiene una proyección a futuro de 40 años pensando en un crecimiento sostenido de la región y brindando muchas más oportunidades.

-Esta obra comenzó hace unos años ¿por qué se detuvo?

CP- Esta obra se inició hace dos años, y al poco tiempo se paralizó por falta de financiamiento. Hoy el gobernador tomó la decisión de invertir fondos propios de la provincia para terminar la primera etapa que va de Chamical a Olpas, el problema se suscita en los próximos meses, una vez finalizada esta primera etapa, para poder conseguir el financiamiento para la segunda etapa que va de Olpas hasta Chepes. Son gestiones que hay que hacer, pero una vez puesta en la agenda de la provincia como una de las obras prioritarias, seguramente es mucho más fácil poder conseguir financiamiento ya sea nacional o internacional.

– ¿Qué beneficios le trae al departamento contar con una estación transformadora?

CP- Primero una independencia energética mucho más sostenida y estable, hoy en día al estar las líneas colapsadas y tan viejas, ante cualquier incidencia del clima nos quedamos sin energía como sucedió el año pasado donde estuvimos prácticamente un día sin energía eléctrica, y tener una estación transformadora de una línea de alta tensión de 132 mil voltios garantiza estabilidad. Esto no solo nos proporciona cantidad, sino también calidad en el suministro, entonces uno ya puede pensar en emprendimientos industriales, emprendimientos productivos. Para nosotros, como intendentes de la región, es imposible pensar ir hoy en día al gobierno nacional o al sector privado en búsqueda de empresas que se radiquen en nuestra zona porque no tenemos los servicios básicos para brindarles, no tenemos energía ni agua. En estos dos aspectos se está trabajando, y uno ya está encaminado con esta línea de 132 mil voltios.

– ¿El agua y la energía son políticas del gobierno actual de la provincia?

CP- La presencia del ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, en Milagro sirvió también para que nos dé un pantallazo general de todas las obras hídricas que el gobierno provincial está llevando adelante y las que tiene planificadas en la agenda para los próximos tres años y medio de gestión del gobernador, Ricardo Quintela. Eso ha generado la gran alegría del pueblo de Los Llanos, no solamente de las autoridades, porque es una deuda con esta parte de la provincia y que se comienza a cristalizar en este tiempo.