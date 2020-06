En seis meses el gobierno reactivó obras energéticas para el desarrollo de la provincia

El ministro de Agua y Energía de la provincia, Adolfo Scaglioni, se refirió a la reactivación de la obra pública e hizo hincapié en que, durante los primeros seis meses de gestión, la provincia puso en funcionamiento obras en materia energética que serán de vital importancia para la vida de los riojanos y el desarrollo productivo de la provincia.

Luego de que los casos de coronavirus en La Rioja comenzaran a descender, el gobierno provincial tomó la decisión de retomar de manera paulatina la continuación de los trabajos que se encontraban pendientes previo a la pandemia. En este sentido, a través de los diferentes Ministerios, volvieron a ponerse en funcionamiento obras de gran envergadura que significan una gran inversión y que, de concretarse, generarán un impacto muy positivo en nuestra sociedad. Tal es el caso de las obras energéticas que a través del Ministerio de Agua y Energía están en ejecución.

El ministro de la cartera, Adolfo Scaglioni, habló sobre la reactivación de las obras que se encuentran en pleno desarrollo en los diferentes departamentos y expresó que, en estos primeros seis meses de gestión, el gobierno reactivó obras que cambiarán completamente el paradigma de la energía en la provincia.

En referencia a la Línea de Alta Tensión de 132 kv Chamical – Chepes que se retomó recientemente, el funcionario destacó que “la importancia de la reactivación de esta obra radica en la postergación que tuvieron Los Llanos de por vida y fundamentalmente en aspectos tan importantes como la energía y el agua. Esta obra va a permitir que la energía llegue hasta el último departamento de nuestra provincia con la capacidad que necesitan estos pueblos”.

Además, destacó que esta obra nos permite pensar en el desarrollo productivo de Los Llanos. “Hoy en día, en Chepes hay una empresa como Cerdo de Los Llanos que está funcionando y viven teniendo problemas con la energía porque se corta, y esto porque la conducción de la misma es insuficiente. Por lo tanto, la principal característica de esta obra es poder llegar con la energía que le va a hacer falta para desarrollarse en el futuro. Con esta obra, van a poder conectarse a una energía mucho más potente”, sostuvo.

Adelantó también que “la intención del gobierno es hacerla llegar al km 14 para que en el futuro completar un anillo que vendría de la energía de San Luis y entraría por Candelaria para cerrar un Anillo importante”.

El ministro dijo que estas “obras son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia” porque consideró que “si no hay energía y no hay agua no podemos pensar en el desarrollo porque se nos haría imposible”.

Plazos para la inauguración de la obra

Asimismo, habló del encuentro que mantuvo junto a los intendentes de los departamentos de Los Llanos riojanos y dijo que su expectativa “es muy grande, porque de eso depende el desarrollo. Cuando tengan propuesta de algún inversor que quiera instalarse en estos pueblos y cuando la pregunta sea ¿Cómo estamos en materia energética?, Si hoy se da esa posibilidad, están mal”, manifestó.

Por otra parte, el ministro también comentó sobre el plazo de finalización de esta obra y expresó que “según lo dijo la contratista, en un plazo de cuatro o cinco meses esta obra estaría en pie, por lo tanto, antes de fin de año estaríamos en condiciones de inaugurarla”.

Otro tema importante al que hizo referencia el responsable de la cartera energética es el pago por la generación que la provincia desembolsa. “La provincia invierte en más de 25 millones de pesos por mes para pagar la energía que se genera en Chepes, Milagro, Malligasta, Chilecito. Cuando esté terminada esta obra, toda la generación de Los Llanos se dejaría de utilizar y sería un beneficio muy importante para la provincia”.

Las obras a seis meses de gestión

Al cumplirse el primer semestre de la gestión de este gobierno, el ministro dijo que “si uno hace un balance podríamos decir: perdimos 6 meses de nuestra vida. Sin embargo, esto no es así porque nosotros pudimos aprovechar ese tiempo para reactivar todas estas obras”.

Un claro ejemplo –expresó Scaglioni- es “la línea de 500 kv que es fundamental para el desarrollo de la propia capital. Nos queda la última etapa, que se vio interrumpida por la pandemia, y cuando la finalicemos vamos a tener el enchufe de esta línea en “El Estanquito”. Hoy estamos dependiendo de una línea que viene de Recreo, y si existe un problema en Catamarca lo padecemos nosotros. Por lo tanto, nos independizaríamos en la cuestión energética fundamentalmente en Capital. Esa misma línea que cruza de La Rioja Capital a Chilecito independizando energéticamente al oeste de nuestra provincia”.

Por último, puso en valor la habilitación de la Estación Transformadora Este; llevada a cabo en marzo, que permite que “más de 25 mil nuevos usuarios hoy tengan la posibilidad de energizar las inversiones que se hicieron. Esta gestión del gobernador Quintela permitió que sea así porque ordenó que nos pusiéramos a trabajar para que a esta gente que en una oportunidad se le dio la factibilidad de la luz la pudiera tener”.