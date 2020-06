C.D: “Dictan medidas a favor de los sectores más golpeados en la pandemia”

En una sesión histórica para el departamento Capital, los concejales sesionaron en favor de los sectores más golpeados a raíz de la pandemia. En un extenso orden del día se visibilizaron las problemáticas de los comerciantes, taxis y remises. En tanto que se prorrogó la Emergencia Municipal en materia económica, administrativa, financiera, sanitaria, ambiental y social hasta el 31 de agosto. El aniversario de la marcha #NiUnaMenos como así también el protagonismo de aquellos que estuvieron en la primera línea de fuego en el combate contra el COVID 19 fueron homenajeados en el aplauso final, de la sesión que se realizó en el Teatro de la Ciudad, bajo un riguroso protocolo de prevención y seguridad para aquellos que estuvieron dentro del reducto. También se impulsa nombrarle «Héctor Olivares» a la Sala de Situación del Anexo del Concejo, por lo cual se expusieron sentidas palabras al diputado nacional que fue asesinado el 12 de mayo del 2019.

Con la ordenanza N° 5752 el Concejo Deliberante ratificó de manera unánime los decretos que la intendenta Inés Brizuela y Doria emitió durante este tiempo. En ello sobresalen, entre otras medidas para paliar la situación, la de suspender el pago del canon que debe realizar las agencias prestadoras de Servicios Públicos de Remises. También se suspendió hasta el 30 de junio de 2020 el cobro de la contribución semestral por licencia para taxis; la tasa mensual por legajo para remises; la tasa semestral por solicitud para inspección técnica mecánica y la tasa mensual para los licenciatarios de taxis y remises correspondiente al primer semestre del 2020.

Al respecto hubo un apoyo unánime del cuerpo en las decisiones que tomó la intendenta. La vicepresidenta primera del cuerpo, Luciana de León explicó que se eximió de la tasa dos a las actividades industriales, comerciales y de servicios, a pymes y comercios que se vieron imposibilitados de trabajar, «con un 25% de descuento en la contribución, el cual se suma a la bonificación que se les otorga en caso de estar al día, llegando así, algunos, a pagar sólo el 50%. Otra medida, en cuanto a la cuota tres, todos los comercios quedaron exentos del pago de un 25%, y se suma también a la bonificación en caso de estar al día, pagando así el 50% de la contribución. Todo esto, se adhiere también al paquete de medidas económicas a analizar para el segundo trimestre», afirmó.

«Buscamos ayudar a salir a flote a los comerciantes, acompañándolos con estas medidas para este segundo tristes, luego de haber cesado su actividad comercial por varios meses”, expresó.

Seguidamente, su colega de banca, Nicolás Sánchez ahondó en las diferentes acciones que se llevó a cabo para acompañar a un sector muy golpeado en este tiempo, como lo son los taxistas y remiseros. «No se le va a cobrar la tasa semestral. y también acompañamos la decisión que no se cobre el canon a las agencias, como así también la inspección semestral», agregó.

«Un aspecto importante en este tiempo fue la colocación de baños para los empleados de Higiene Urbana. Es un hecho histórico, que viene a saldar una vieja deuda con esta área. Y vamos con el compromiso de nuevos módulos sanitarios para que los trabajadores de la recolección tengan la posibilidad de lavarse las manos y de bañarse antes de ir a su casa, luego de la gran tarea que hacen por nosotros», concluyó.

Para cerrar la alocución del bloque habló el presidente Nazareno Rippa, quien confesó, que durante este período se pudo constatar cómo el empleado municipal «se puso la camiseta del Municipio para llevar respuestas».

«Nosotros como concejales somos nuevos en esta familia municipal. Y vimos que cada trabajador de las áreas operativas tiene la vocación de servicio en carne propia. Hay que felicitar a cada uno de ellos por ponerse al hombro al Municipio», apuntó.

«En nuestro rol fue de prestadores públicos y militantes del bien común, estuvimos con ellos y seguiremos estando», enfatizó.

Por su parte, desde el bloque Peronista, Yolanda Corzo ponderó las acciones que se realizaron entre Municipio y Provincia, tanto para la endemia del dengue como para la pandemia del COVID 19. «Celebro que gente como Carlos Machicote se puso al frente de los operativos del dengue y nosotros desde el bloque acompañamos esa asistencia», acotó.

Desde el bloque unipersonal «4 de agosto», Ximena Marenco subrayó las necesidades de los sectores más vulnerables. Agradeció al grupo de voluntariado que trabajó «de manera desinteresada, llevando platos de comida a diferentes lugares. Prevención, en materia de alcohol, a familias que no se imaginaban tener un elemento básico en estos tiempos en sus ranchitos».

«Venimos trabajando siempre en lo social, en una realidad que nos va a seguir golpeando a todos. Hay mucha hambre y necesidad y a esos sectores tienen que seguir recibiendo más asistencia, en la medida que los recursos lo puedan hacer realidad», acotó.

En tanto que Diego Narváez aportó un dato significativo, y es el hecho que el cuerpo entero, junto con el viceintendente «salieron como trabajadores municipales, a poner la ciudad al hombro».

«Fueron parte del brazo operativo del Municipio y de las diferentes necesidades de la sociedad, a lo largo y ancho de la Capital», mientras que recordó a gente que durante mucho tiempo hizo gestiones para cerrar definitivamente el zoológico, como el caso del empleado Diego Mediavilla.

Integrantes de Comisión de seguimiento de la venta de chatarra

Los concejales Walter Montivero (titular) y Nicolás Sánchez (suplente) fueron designados por unanimidad por el cuerpo para integrar la Comisión de Seguimiento de la venta de chatarra y vehículos en desuso. Este organismo encargado de controlar cómo se procede con estos bienes municipales es integrado también por integrantes del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas. En esto hay que recordar que en los corralones municipales hay 1800 motos que tienen una antigüedad de más de 10 años y se deben arbitrar los mecanismos para venderlas o canjearlas por vehículos aptos para los servicios municipales.

Ni una menos

La sesión estuvo enmarcada en el quinto aniversario de la Macha «Ni una menos». Cabe resaltar que en marzo de este año se creó la comisión de Equidad de Género y Diversidad, que tiene a Viviana Díaz como presidenta. Por ello es que el cuerpo decidió, por ordenanza N° 5753, declarar de Interés Municipal la marcha #NiUnaMenos.

Al respecto, la edil Viviana Díaz comenzó su alocución solidarizándose con su colega del departamento Felipe Varela, «Nunina» Páez. «Quedó sola, le faltó los órganos sociales que tienen la responsabilidad política de definir alternativas en situaciones de este tipo», indicó, haciendo referencia a la denuncia que realizó en contra del intendente Sarruf por violencia de género. «Fundamentalmente mi preocupación tiene que ver con la ausencia de sus compañeros colegas sin esta estrategia de poder solicitar juicio político en medio de esta situación como una herramienta frente a lo que estaba sucediendo que era gravísimo», remarcó, recordando el dictamen judicial que desestimó la denuncia de la mujer.

«Recordó los inicios, en el 2010, con el asesinato de Wanda Taddei. «Fue el primer caso de exposición pública de mucha repercusión y es donde nosotras hacemos un corte en la historia y marcamos un comienzo de lo que fue conocido como femicidio, asesinatos de mujeres por razones de género. En 2015 Kiara Páez es asesinada por su pareja. Una adolescente de 16 años embarazada y genera tanta preocupación, tanta gravedad y tanta injusticia y surge el NI UNA MENOS como una voz, un grito, colectivo que a pesar de errores y aciertos sigue siendo una lucha permanente, una convicción sobre ese colectivo de mujeres que está desprotegido, que no tiene voz, que no es escuchada, que no es reconocido en diferentes ámbitos», sentenció. Se le sumaron voces a favor de la concejal Yolanda Corzo y Ximena Marenco, ambas pertenecientes a la Comisión de Equidad de Género y Diversidad.

En tanto que la comisión de Juicio Político estudiará los pedidos de juicio político al concejal Gerardo Herrera Gómez. En el inicio de la sesión se formalizaron los diferentes pedidos, dado que se constató las formalidades de los mismos.

Aplausos al final

Con la declaración 390, el Concejo reconoció a las tareas desempeñadas en el actual contexto de pandemia por el personal de salud, de seguridad, de los servicios públicos esenciales y de las personas anónimas desinteresadas. Por ello es que se finalizó la sesión con un sentido aplauso para estas personas, como así también para aquellos argentinos fallecidos por este virus.

También se acotó que la sesión se realizó sin las presencias de público y prensa, dadas las sugerencias del Comité Operativo y Epidemiológico Municipal. Sin embargo, para la sesión del 17 de junio se verá la posibilidad del acceso a la prensa, que estuvo siguiendo todas las instancias de la sesión por la transmisión en vivo por Facebook del Concejo, por Ciudad TV y Radio Municipal.