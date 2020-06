Blanco tendrá la difícil tarea de buscar recursos extracoparticipables

Hoy al mediodía, el gobernador Ricardo Quintela tomó juramento a Fabián Blanco, como nuevo secretario de Hacienda, en reemplazo de Daniela Rodríguez, quien ahora forma parte del directorio del Banco Rioja. Ratificó que avanzará para poner en marcha los programas de emergencia alimentaria, habitacional y laboral.

Luego del acto protocolar, el gobernador agradeció en primera instancia “a quien deja este cargo que pasa a ocupar el compañero, amigo y hermano Fabián Blanco, la contadora Daniela Rodríguez, muchas gracias por los servicios prestados”, dijo tras explicar que Rodríguez pasará a ocupar “una función más importante que la que tenía hasta ahora” en relación a su participación como miembro del directorio del Banco Rioja, en su rol de síndica titular.

Respecto de Blanco, Quintela dijo que “todavía recuerdo cuando asumíamos la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad Capital como intendente y uno de los primeros juramentos que tomé fue el de él como director de Rentas Municipal. Él me mandó una foto donde estábamos con Armando (Molina), Carlos Machicote, y Claudia Ortiz, por lo que para mí es un placer decir que una persona de la talla, de la lealtad y de la capacidad del compañero Fabián, que hoy asume una responsabilidad de conducir los destinos de la hacienda pública de nuestra provincia. Mis felicitaciones, el mayor de los éxitos y desde ya descuento que harás un gran trabajo, te agradezco que hayas aceptado este nuevo desafío”.

“Con él consolidamos y terminamos de conformar un equipo económico que tendrá una tarea muy importante, no solamente de manejar la hacienda pública, de la distribución de los recursos sino fundamentalmente, a partir de la asunción de las nuevas autoridades en el banco de la provincia junto con el presidente, el vocal y gerente, que son de Hacienda, tendrán la difícil tarea de buscar recursos extracoparticipables a los efectos de que podamos desarrollar nuestro programa de gobierno”, destacó.

Ratificó el rumbo que aspira que La Rioja tome, señalando las principales prioridades al recordar que “nosotros tenemos un plan y un programa ambicioso, queremos una provincia en movimiento, una provincia que se mueva en todos los sentidos, desde el punto de vista de la agricultura, la ganadería, del turismo, de las actividades normales de una provincia principalmente del desarrollo del bienestar de nuestra gente.

Por lo tanto, seguiremos avanzando en el desarrollo del programa que teníamos previsto y que tuvimos que interrumpir para dedicarnos fuertemente a tratar de contrarrestar este enemigo invisible que es la pandemia que azota a todo el planeta y del que nuestra provincia no está exenta.

Nos tenemos que ocupar tal como lo prometimos cuando nos hicimos cargo (del gobierno) de implementar el Programa de Emergencia Alimentaria, el Programa de Emergencia Habitacional y el Programa de Emergencia Laboral, tres temas que nos interesan poner sobre el tapete, visibilizarlo, atacarlos fuertemente porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no tienen trabajo, que no tienen vivienda y especialmente no tienen un plato de comida en su mesa”.

Por su parte, Blanco manifestó estar “orgulloso” y “contento” con el rol que le toca encarar de ahora en adelante. “Pondré tomo mi empeño y esfuerzo para desarrollar lo mejor posible esta tarea que me encomendó el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela y estar a la altura de las circunstancias”, declaró.

Finalmente agradeció al primer mandatario provincial e hizo extensivo su agradecimiento “a los todos los compañeros del espacio que me brindaron su afecto, su cariño, su apoyo; a la familia que son mi sostén, mi pilar; a mis hijos; también a aquellos que ya no están; y a la madre de mis hijos porque fue muy importante para alcanzar todo esto”.