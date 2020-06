Agradecimiento de Quintela al apoyo de Alberto en los logros de la pandemia

La Rioja alcanzó el 0 en casos activos, a los 62 días de la crisis del coronavirus, con el apoyo de una población que entendió el sentido de la política local, la cuarentena y los protocolos, en función del cuidado de todos los riojanos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que “fue gracias al Gobierno Nacional y a la decisión del presidente Alberto Fernández por la forma que encaró la pandemia del Covid 19, que pudimos alcanzar con nuestras respuestas a tiempo, el logro que hemos alcanzado, conscientes que no nos podemos descuidar y que seguiremos consensuando cada paso con la Nación”

“Si bien no se puede hablar de normalidad, porque todavía no está definida por ahora como va a ser, estamos recuperando la actividad económica, comercial y social con medidas que nos permiten avanzar hacia una tranquilidad social responsable -agregó Quintela- conscientes que la política del Estado estuvo a la altura de las circunstancias”.

No quiso hacer referencia a los partidos y representantes de la oposición, los llamados “anticuarentena”, porque afirmó que no está ocupado en intereses mezquinos y partidarios, sino en la salud de todos los argentinos en general, y de los riojanos en particular.