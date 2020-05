Yanina causó pánico: se paró de golpe y comenzó a gritar

Yanina Latorre se paró en medio del programa para ponerse a gritar tras hacer un show de gestos durante un informe en su contra y dejó estupefactos a Ángel de Brito.

Ángel De Brito quedó estupefacto junto al resto de las angelitas cuando Yanina Latorre se paró en medio del programa para ponerse a gritar tras hacer un show de gestos durante un informe en su contra.

Yanina Latorre le hacía gestos a Moria Casán mientras hablaba y, apenas terminado el informe, se levantó intempestivamente a los gritos sin dejar que cierre el tape, como es habitual, y le dé el pie Ángel De Brito.

Yanina Latorre gritó «amo mi fama» y provocó el susto de todo el estudio.

Ángel De Brito le hizo notar enseguida, al ver que Yanina Latorre no podía acomodarse, que «te enganchaste el micrófono».

«LAM», repetía sin cesar con su latiguillo, para tapar todos los baches mientras se arreglaba el micrófono Yanina Latorre, Andrea Taboada.

Yanina Latorre retomó su diatriba aclarando que «para ser tan poca cosa y ella ser tan grossa…. Beto Casella está obsesionado. Con esto reafirmo. Ayer estaba preso Mühlberger, los dos en un quilombo tremendo. En el fondo ella me quiere pegar pero no me afecta, es todo mentira».

Ángel De Brito ya había retado a Yanina Latorre hoy más temprano en Los ángeles de la mañana acusándola de cabezadura por querer involucrar a Moria Casán por la pelea entre ellas con la prisión del Doctor Mühlberger por haber incumplido la cuarentena.

Yanina Latorre también había criticado a Moria Casán apenas comenzado el programa insistiendo con que había roto el aislamiento social preventivo obligatorio para ir a atenderse a la clínica del doctor detenido, después de que se filtró en las redes sociales un video de ella ingresando al lugar hoy ya clausurado.

«Rompió la cuarentena y hay que denunciarla», había dicho Yanina Latorre. /Eltrecetv

