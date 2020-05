Las obras de saneamiento una política de Estado

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social de La Rioja, Ariel Puy Soria, puso de manifiesto que las obras de saneamiento en toda la provincia de La Rioja constituyen “una política de Estado que se ha propuesto el gobernador Ricardo Quintela”.

Destacó que “ha proliferado el virus del COVID-19 en los lugares donde hay carencias de servicios esenciales como el agua potable y desagües sanitarios” y consideró en ese sentido que este “es un gran paso adelante en la tarea del mejoramiento de los barrios”, como la intervención en el asentamiento del Virgen Desatanudos.

Repasó que en el caso del barrio Victoria Romero “los vecinos pidieron una segunda etapa para avanzar en la regularización de títulos y además “comenzaron las obras de ensanchamiento de las vías de circulación” y también “proveer de agua potable a las familias con lotes” en el sector.

El ministro amplió que desde el Gobierno Provincial se ejecutará “un plan sistemático en toda la Capital para poder brindar soluciones en materia de agua potable a más de mil familias, poniendo de cerca una mirada social y la gente pueda contar con este servicio”.

Manifestó que “estas son obras complementarias” a partir de “once líneas de acción que lanzó el presidente de la Nación Alberto Fernández y la ministra de Desarrollo y Hábitat de la Nación, Eugenia Bielsa, que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente”.

“Hemos comenzado por algo tan fundamental” dijo y agregó “cómo le vamos a decir a la gente que se lave las manos sino tiene agua potable o emplear alcohol en gel, sino tiene un plato de comida”.

Destacó a continuación que “ahí es dónde debe estar el rol protector del Estado para que entre todo podamos superar esta situación inédita que nunca la hemos vivido y que gracias a Dios La Rioja está saliendo lentamente”.

El ministro Ariel Puy Soria manifestó además en relación al recupero de casas no habitadas por su adjudicatarios que “las viviendas son para que las gente las ocupe, no para que haga negocios inmobiliarios” y afirmó que “vamos a ser fieles custodios del Estado, ya que le sale carísimo construir una unidad habitacional y lo hacemos pensando en una realidad social. Es una injusticia que la gente no las ocupe, como lo es el caso de aquellas personas se les adjudicó una vivienda la alquile”.