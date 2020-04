Natalia Oreiro reveló que padece una extraña enfermedad

La actriz reveló detalles de una enfermedad que padece desde chica.

Natalia Oreiro reveló durante una entrevista que padece una enfermedad, considerada entre las raras, llamada misofonía . Se trata de un trastorno neurológico en el que ciertos ruidos pueden provocarles a quienes lo transitan altos niveles de ansiedad, disgusto, ira extrema y miedo.

«Se llama misofonia, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura», explicó Oreiro en una entrevista con Santiago Del Moro en Juntos podemos lograrlo (Telefé 22 hs).

Asimismo, la cantante precisó cuáles son los sonidos que más la afectan. «El chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares», ejemplificó.

La actriz uruguaya, además, describió «ansiedad, palpitación, sudor frío», entre los síntomas que la afectan cuando escucha algunos de los sonidos que le disparan su trastorno. También contó que cuando le tomaban exámenes en el colegio debía cambiarse de aula porque los ruidos le impedían concentrarse.