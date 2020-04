Coronavirus: confirmaron 10 casos nuevos en el geriátrico de Parque Avellaneda y ya son 18 los contagiados

Los afectados fueron derivados con urgencia a distintos centros médicos.

Confirmaron 18 nuevos casos de coronavirus en el geriátrico de Parque Avellaneda. El lugar ya había sido noticia tras la muerte de un adulto mayor y 8 pacientes positivos de COVID-19.

Se trata del Instituto Geriátrico San Lucas, ubicado en la calle Medina al 1650. Según fuentes de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en sólo 24 horas diez adultos mayores de esa institución dieron positivo.

Los afectados fueron derivados con urgencia a distintos centros médicos, como el Hospital Español, Piñero, Santojanni y el Clínicas.

El hogar cuenta con 57 plazas de las cuales estaban ocupadas 49. En la primera etapa de los testeos se conocieron los primeros ocho contagiados, incluido una mujer de 90 años que vivía allí y que murió el lunes por la madrugada.

Ante esto, el Ministerio de Salud porteño dispuso realizar el testeo a toda la comunidad de la institución, la cual fue clausurada el mismo el martes, previo desalojo. Así se conocieron los nuevos contagiados y el traslado urgente a los hospitales

El hogar de ancianos está envuelto en un escándalo ya que los familiares reclaman que las autoridades les avisaron lo que pasaba recién el miércoles mediante un mensaje de WhatsApp, donde además les pidieron que se llevaran a los pacientes a sus casas.

«No se sabe cómo empezó el contagio. Desde el 18 de marzo no entramos familiares y ellos no salen. Ergo, de alguna manera, entró el virus. Dicen que hay una enfermera que vino cinco días con fiebre tomando paracetamol y ella es uno de los casos positivos», contó una mujer en la puerta del geriátrico.

Luego Eduardo Pérez, el coordinador médico del PAMI, contó que las condiciones del lugar no eran las adecuadas. «Las condiciones de seguridad y seguimiento médico no están garantizada. No hay ningún profesional médico al cuidado de los afiliados, desde el sábado nadie ha venido a continuar el seguimiento», explicó.