Alfredo Casero insultó al periodismo, dijo que el Presidente «está gagá» y hasta criticó a Dylan, el perrito de Alberto Fernández

El actor volvió a estar en el centro de la polémica criticando duramente al Gobierno Nacional. Pidió renuncias y solicitó que nadie done nada al programa especial de Fabiola Yáñez.

Alfredo Casero transmitió en vivo en Twitter y dejó un sinfín de críticas y declaraciones contra el presidente Alberto Fernández, su perro Dylan, la vicepresidenta Cristina Fernández, los diputados Mario Negri, Sergio Massa y Mirta Tundis, críticó a periodistas como Luis Majul, insultó a Marley, aseguró que es “un crimen de lesa humanidad” que los jubilados tengan que hacer fila en los bancos de todo el país, y pidió que en el día de mañana no haya donaciones para Unidos por la Argentina, el especial televisivo que Fabiola Yáñez organizó junto a la Cruz Roja y las emisoras de aire.

«Lo que está haciendo el Gobierno es una locura. Es penoso que le hagan algo así a los viejos”, indicó el actor antikirchnerista al comienzo de la emisión donde leyó los principales diarios y portales web, utilizando una peluca por algunos instantes.

“Cuando esto termine, ser artista será solo para ricos”, aseguró Casero haciendo alusión a la cuarentena y la pandemia de coronavirus, antes de proceder a disparar contra el periodismo al igual que lo hizo durante la semana pasada.

“A los periodistas que se dieron vuelta y le chupan el orto a los mismos que se cagaron en ellos… no nos olvidamos”, disparó el ex Cha cha cha, que interactuando con sus seguidores opinó que Eduardo Feinmann es, por ahora y según sus palabras, “el único que se mantuvo”.

“Se salvan Feinmann y (Jorge) Lanata, pero no sé hasta cuando. Feinmann fue el único que se mantuvo, y tenés a Majul llorando. ‘Ay, me di cuenta de que…’ ¡Pero tomatelás! Nadie se banca lo que dicen y les aseguro que en estos últimos años me he comido todo tipo de apriete. La reputa madre que los parió. Lo único que les importa es un Boca-River. ¿Y la oposición qué hace? Negri pregunta bla bla bla, ¡rómpanles en culo! No dejen que hagan nada. Salgamos a apoyar a los que nosotros votamos, que se arreglen entre ellos”, exclamó el comediante sobre las críticas que recibió y la polémica salida del conductor de La Cornisa de América TV.

Además de afirmar que “el populismo se va a caer” y desearle lo peor al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, Alfredo repudió el mensaje que Alberto Fernández le envió a Mirko, el hijo de Marley, hace algunos días.

“Cuando vi eso me di cuenta que está gagá. Y vos, Marley, andá a lavarte el orto”, disparó sin filtro el actor.

Dirigiéndose hacia el jefe de Estado, Casero propinó fuertes palabras, pidió que “aparezca” Cristina y también expresó su preocupación por los chicos que seguirán sin clases por la pandemia. “Así como apoyé cosas del gobierno anterior y critiqué cosas del anterior al anterior, creo que el suyo es un desastre. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Le pido que recapacite, eche a la mierda a toda la gente y que deje de decir que (Hugo) Moyano es divino, y que los gremialistas son sus amigos por más de que usted le quiera limpiar el culo. Son millonarios y son los millonarios que usted no toca. A la gente del campo la diezmaron y la hicieron mierda en pos de un populismo del que usted estaba en contra. No donen absolutamente nada a nadie. Esta gente está a la deriva y no tiene la idea de nada. Queremos la denuncia ya de Ginés González García, la de Vanoli. De todos esos que se mandaron cagadas queremos la cabeza en una bandeja de plata. No donen ni un solo peso a ninguna de estas payasadas patrióticas populistas que están por perpetrar”, declaró indignado mirando a cámara.

“¿Por qué no nos muestra de nuevo en helicóptero cómo se cumple la cuarentena? ¿Por qué no deja de gastar en boludeces como ese helicóptero? Usted no solamente no es piadoso con los viejos. Usted vino a mentirle a la gente. Hagan algo serio para no quedar como canallas. ¿Dónde está su vicepresidente que lo puso a usted, según dijo de su misma boca? ¿Dónde está la gente que nos hundió en lo que hoy somos, un pueblo populista? Le mando un abrazo a usted y a su perro de mierda”, continuó Casero.

“Podrían pensar en cómo darle una mano a los chicos sin meterles en la cabeza esa mierda de Paka Paka y de que Sarmiento era un hijo de puta, el otro era gorila. ¡No podés, te tienen agarrado de los huevos!”, aseguró.

Enojado por los sueldos de los funcionarios, Casero pidió que el país lo maneje alguien que lo haga “de corazón”, y lanzó munición pesada hacia personalidades de la política y la sociedad argentina. “Mirta Tundis sos la persona más execrable, mentirosa y egoísta que hay. Que todos los jubilados sepan que ella es una mentira. Juan Carr va a cantar la cigarra, que es un bicho que se caga de risa y se muere en invierno, mientras las hormigas arman una corporación. Massa, dedicate a vender seguros, donde también vas a tener que hacer fuerza para que te crean. Deberían preguntarle a (Claudio) Bonadío sobre qué es estar en manos de hijos de puta que un día se dan vuelta y con un pueblo al que no le interesa saber la realidad, porque prefieren una realidad a medias que es la que le conviene”, sostuvo el comediante.

“Esto me carga de la misma bronca que vi en la década del 70′, en los 80′, en la época de Menem. Esto es hacer del país una usina de frustración. Dicen que la peor era la gobernadora, cuando el trabajo que hizo María Eugenia Vidal fue muy bueno. Nunca más voy a ir a la televisión, es basura y está muerta, más en estas circunstancias”, reveló el artista que el año pasado formó parte de Animales Sueltos (América) durante un breve lapso.

Tras chicanear a Sergio Berni diciendo que este quiere imitar a Aldo Rico, el tuitero anti K aseguró que en esa red social hay trolls que apoyan al gobierno actual, y vislumbró que sus hijos, Nazareno y Minerva, van a enojarse porque haya hecho esa transmisión. “Haber hablado así me va a traer problemas con toda la familia. Ellos no quieren que hable más”, precisó el hombre que meses atrás había abandonado el mundo digital por pedido de ellos.

“No den un peso mañana en la tele. No saben a dónde van a ir a parar, no confíen en nada. Vayan los que quieran chuparle el culo al gobierno peronista, que vayan y la pongan. Pero lo que hicieron con los jubilados es la cosa más hija de puta que podrían haber hecho, y se habla de esto en todo el mundo”, sentenció Casero.