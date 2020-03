Por temor al coronavirus, viajaron en avión envueltos en plástico

Pese a los llamados a la calma y a la tranquilidad realizados por las autoridades sanitarias y gubernamentales de todo el mundo y las recomendaciones para evitar el contagio, el temor al coronavirus? se ha extendido entre la población.

Su rápida expansión está provocando que los turistas se replanteen los viajes y, como consecuencia de ello, que aerolíneas, hoteles y otras empresas del sector se vean obligadas a reajustar sus planes y a facilitar la cancelación de tarifas.

La mayoría de los que optan por tomar un avión, atentos a las indicaciones, lo hacen con total normalidad, aunque, como suele pasar, se registran episodios aislados que sólo pueden ser catalogados de surrealistas.

Envueltos en plástico

Así viajaron dos pasajeros en un vuelo de Australia. El video lo grabó @alyssa426 y lo publicó en Twitter.

Este es el caso de la situación vivida hace unas semanas en un vuelo que cubría el trayecto entre los aeropuertos de Sidney e Isla Hamilton, en la costa este de Australia?, cuando dos pasajeros sorprendieron al resto al viajar literalmente envueltos en plástico.

La pareja anónima -un hombre y una mujer- ataviada con guantes y mascarilla complementaba su indumentaria con un completo traje de plástico que cubría cada milímetro de sus cuerpos.

La situación fue captada por una pasajera sentada en la butaca de adelante que no pudo resistir la tentación de grabar un pequeño vídeo y subirlo a las redes sociales. Las imágenes no tardaron en hacerse virales y en despertar el ingenio de los internautas.

Más allá de episodios como el vivido en Australia, la población mundial se mantiene expectante ante la evolución del Covid-19 y de las medidas adoptadas en cada momento por los distintos gobiernos.

MIRA ABAJO EL VIDEO:

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020