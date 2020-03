Femicidio en Lobos: el padre de la nena juró venganza contra el asesino

La nena de 8 años fue violada y asesinada por su primo.

El crimen de la nena de ocho años asesinada y violada en Lobos generó el dolor de los vecinos y familiares de la menor. Por el crimen, la policía detuvo a Sergio Oliveira, su primo de 22 años a quien el padre de la víctima juró venganza.

En un principio, el agresor dijo que había intentado salvarla, pero horas más tarde confesó el asesinato. En medio del dolor, habló el padre de Guadalupe.

“El asesino se crió en mi casa. Le dimos de comer a un monstruo. Yo esperaba que mis hijos me entierren a mí y no al revés”, dijo en diálogo con Nosotros a la Mañana desde Lobos.

“A los argentinos nos faltan huevos para estas cosas, para enfrentarlas, porque nadie ve nada. Tenemos que defendernos entre los que son personas para que esto no pase“, y agregó entre lágrimas.

Además, manifestó que nadie entiende su dolor, y dijo que reaccionará si esta persona sale de prisión: “Si este tipo llega a salir, con mis últimas fuerzas me voy a vengar. Lo que se siente esto nadie lo sabe, me están arrancando los intestinos con una pinza”.

“Nunca me gustó la forma de ser de mi sobrino. Se abusó de todos, y hasta de la criatura. ¿Por qué no se enfrentó conmigo? Me tendría que haber quedado dormido para no ir a trabajar, pero mis hijos necesitan que yo les dé de comer”, concluyó.