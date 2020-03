El fuerte relato de una joven que se fue del país para escapar del asesino de Micaela Gordillo

Una ex compañera de colegio de Naim Vera reveló el padecimiento que tuvo que atravesar al punto tal que dejó la escuela y se fue de la provincia.

El crimen de Brenda Micaela Gordillo mantiene conmocionada a la provincia de Catamarca. La joven fue asesinada por asfixia por su novio, Naim Vera, quien para intentar deshacerse del cadáver primero lo quemó en una parrilla, luego lo descuartizó y finalmente distribuyó sus restos en distintas zonas.

En las últimas horas surgieron nuevos testimonios acerca de lo que padeció otra joven. “Me da terror pensar que me hubiese hecho a mí”, sostuvo Fernanda, una ex compañera de colegio del asesino, quien tras el crimen publicó mensajes sobre el sometimiento que le hizo vivir Vera, lo que la hizo abandonar la escuela. Además apuntó contra otro alumno con el que cursaba: “Mis compañeros, mis profesores y todos saben lo machistas que fueron conmigo; me denigraron, me decían puta delante de quien sea, me gritaban desde el auto en la calle”, contó.

Fernanda actualmente vive en Australia. Además de dejar el colegio, decidió irse de Catamarca: “No vivo ahí hace rato”, explicó en otro tuit resaltando que se relaciona “con casi nadie” de la provincia. A raíz de la denuncia que hizo en su cuenta de Twitter, varios usuarios la cuestionaron. Ella respondió: “Nadie puede creer lo que hizo Naim Vera, pero yo sí, y ahora que asesinó a alguien pensé que era momento de hablar, se me pone la piel de gallina pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí”.

“No quiero ser víctima, ya pasó, ya está superado, quiero que sepan lo que es, no fue bullying, fue machismo”, descargó Fernanda.

La joven publicó la foto del femicida con el comentario: “Naim Vera asesino”. Luego de compartir una captura de pantalla de una conversación en donde alguien le cuenta la noticia del crimen de Gordillo, y le da detalles de los golpes y desmembramientos que sufrió el cuerpo de la víctima, agregó: “Me da terror pensar que me hubiese hecho a mí que me odiaba”.

Vera, de 19 años, mató a Micaela de 25, el domingo durante la madrugada. Sin embargo, el hecho se descubrió por la tarde cuando el joven confesó el femicidio. Según la reconstrucción del caso, ambos comenzaron una relación amorosa ocasional en diciembre. Aunque la Justicia aún no lo determinó, el hecho que desencadenó el brutal crimen habría ocurrido a las 3 AM. En su relato, Vera dijo que hubo una discusión por un presunto embarazo que transitaba la víctima, que finalmente se descartó tras la autopsia. Él la asfixió con un trapo que le puso en la boca, y luego la calcinó en una parrilla. El fuego desprendió el cuerpo en dos partes, sin terminar de consumirlo. Naim sacó los restos y los descartó en un contenedor y a la vera de la ruta 4, en las afueras de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Una nueva hipótesis que se conoció este miércoles apunta a que el crimen fue planificado. El abogado de la familia de Gordillo, Pedro Vélez, resaltó que “llama la atención la frialdad” para cometer el hecho, y anunció que pedirá a la Justicia que se le imputen como agravantes del asesinato la violencia de género y la alevosía, pero también la premeditación.

“Amigos de Vera ya han dado cuenta que tenía la intención de matarla, al parecer había dicho que la iba a matar o que iba a buscar alguien para que la mate. Nosotros entendemos que el hecho ya estaba premeditado”, dijo el abogado en declaraciones a la agencia Télam.

“Nair me había contado que la chica le había dicho que estaba embarazada. Incluso ella le había mandado una foto de un test de embarazo y hasta unos estudios a su nombre. Naim se había puesto muy nervioso», dijo un amigo del acusado ante la Justicia en su declaración testimonial a la que accedió Infobae. «Hace algunos días me dijo: ‘Me mato yo o la mato a ella’. Yo le dije que estaba loco, que no se mande ninguna cagada. Incluso me pidió plata pero no le di. Jamás pensé que podía pasar algo así”, relató el joven.