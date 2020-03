El árbitro Delfino no pudo entrar al Monumental y suspendió el partido River-Atlético Tucumán

A última hora del viernes, cuando la fecha de la Copa de la Superliga ya había comenzado con el duelo entre Gimnasia de La Plata y Banfield, desde River publicaron un comunicado en sus redes oficiales donde anunciaron que iban a cerrar el Estadio Monumental a partir de este sábado 14 de marzo y ante eso no presentarían el equipo para enfrentar a Atlético Tucumán.

La situación se confirmó pasadas las 15 horas del sábado cuando el árbitro del cotejo Germán Delfino llegó –alrededor de dos horas y media antes del inicio pautado (17.45)– al Estadio Monumental acompañado por una escribana y constató la medida tomada por el club de Núñez. Habló con una persona en la puerta, intentó ingresar y no se lo permitieron. Frente a eso, decidió suspender el compromiso sin siquiera esperar al plantel de Atlético Tucumán –el cual tenía planificado arribar al lugar– y la decisión del castigo quedará en manos de la Superliga.

El gerente de infraestructura de River, Germán Pecollo, fue quien le comunicó oficialmente a la escribana la decisión: “Lo único que tenemos es el comunicado oficial de ayer. El club está cerrado a partir de hoy”. La escribana –que afirmó que fue hasta el lugar por pedido del presidente de la Superliga Marcelo Tinelli– explicó: “Está manifestando el señor por qué no se ingresa, debido a la comunicación de ayer. Estamos dejando constancia por qué no se puede jugar el partido. No le dejaron ingresar la utilería”. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Atlético, Enrique Salvatierra, le pidió a la escribana que tome constancia que el club visitante estaba presente e intentó ingresar pero no pudo.

Delfino realizó una conferencia de prensa ante los medios y explicó lo ocurrido: “Es la primera vez que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial que siempre arribamos a los estadios. Dos horas, dos horas y media antes. Ante esta situación que el club tiene cerradas las puertas procedimos a hacer el acta con la escribana. Es una cuestión administrativa. Ahora iremos a hacer el informe correspondiente”

El juez advirtió que no era necesaria la llegada del plantel del Decano al lugar para tomar la decisión de suspender y constatar que el club visitante tenía la intención de jugar: “Al momento que no se puede ingresar al estadio, que lo mismo le pasó a la gente de Atlético Tucumán, creo que es innecesario que el plantel se haga presente. Con el simple hecho de presentar la planilla de formaciones ya está”.

El vicepresidente de la entidad tucumana, que llegó alrededor de las 15 horas para acompañar a la utilería del primer equipo, explicó en conferencia de prensa: “Es una cuestión que nos excede a todos, una cuestión mundial. Nosotros en estos momentos estamos donde nos corresponde desde el punto de vista legal: tenemos un partido programado y venimos acá. Hicimos lo que nos corresponde como institución, vinimos y nos presentamos. Tenemos un partido programado y vinimos a cumplirlo. No nos corresponde decir si se debería jugar o no”, señaló Enrique Salvatierra.

Previamente, el directivo había expresado que se sorprendieron por la decisión del Millonario: “Nos sorprendimos como ustedes: una nota que salió, el comunicado de River. Estamos acá. Nos enteramos anoche. La mejor con la gente de River. Estamos acá, nos dicen que no se puede entrar y no se puede entrar. El árbitro viene con una escribana y después nos volvemos a casa. Nos podríamos haber quedado en la casa, en Tucumán, y no hubiésemos hecho 1300 kilómetros de distancia. Acá no podemos entrar, River ya dijo que no”.

En el lugar sólo había un puñado de curiosos, periodistas y oficiales de la Policía, además del vicepresidente de Atlético Tucumán e integrantes de la utilería del Decano. Por el lado de la institución de Núñez se presentaron ante este empleado de infraestructura y dos integrantes de la oficina de prensa, Alejandro Patané y Patricio Teramo.

Inmediatamente después de haber ocurrido esta situación, la Superliga publicó un comunicado sobre el hecho: “Se labró el acta correspondiente donde se constató la situación y se le comunicó inmediatamente al plantel del equipo visitante que no era necesario que concurriera al lugar del evento, dado que el árbitro del partido había certificado el escenario y la situación general. Los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también le aconsejaron a la delegación tucumana la inconveniencia de presentarse en el estadio, dado que las instalaciones estaban cerradas».

