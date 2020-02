La Legislatura colaboró con la agrupación La Mella para representar a la Provincia

La vicegobernadora, Florencia López, recibió a un grupo de estudiantes universitarios miembros de la Agrupación La Mella. Dialogaron sobre su participación en el Campamento Nacional Estudiantil que se desarrollará en Buenos Aires y agradecieron el apoyo de la Legislatura para poder viajar.

En el salón de Vicegobernadores, por iniciativa de la diputada Gabriela Amoroso, fue el sitio donde se recibieron a los alumnos de diferentes carreras de La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) que integran la Agrupación La Mella. En esta oportunidad, presidió la reunión la vicegobernadora, Florencia López, que contó con el acompañamiento de la vicepresidente primera Teresita Madera; el presidente del Bloque Justicialista Antonio Godoy y los legisladores gabreila Amoroso, Sonia Torres y Elio Díaz Moreno.

Tras escuchar a los estudiantes, López valoró la importancia de que los jóvenes apunten a la capacitación y a la militancia en la Universidad. Asimismo, les indicó que “cuando obtengan su título profesional no olviden que no sólo se trata de un resultado personal sino de un esfuerzo mancomunado que implica una universidad gratuita y de puertas abiertas; y por eso hay que poner ese profesionalismo al servicio de la Patria por los miles de argentinos y riojanos que no pudieron estudiar”.

Además, la vicegobernadora fue contundente al señalarles que “deben convertirse en profesionales con una ideología y destinar su conocimiento al trabajo social, el accionar político, a la salud, cultura e investigación”.

Luego, las autoridades presentes entregaron el presidente de la Federación Universitaria, Isaías Díaz, una colaboración para costear el viaje hacia Buenos Aires.

La Rioja ante el país

La diputada, Gabriela Amoroso, destacó la posibilidad de colaborar desde la Legislatura para que la Agrupación La Mella participe “de esta experiencia enriquecedora en Buenos Aires, donde llevarán la impronta de nuestra La Rioja para exponerla ente las universidades del país”. Además, consideró que “es muy oportuno que nuestra juventud tenga este tipo de participaciones a nivel nacional para capacitarse, intercambiar y evaluarse a sí mismos respecto a cómo trabaja la juventud universitaria. La idea siempre es apoyar la iniciativa de los jóvenes”.

Por último, el presidente de la Federación Universitaria, Isaías Díaz, afirmó que en la reunión se profundizaron ejes sobre los cuales girará el Campamento Nacional de La Mella, uno de los más grandes del país. “Se tratará la cuestión de perspectiva de género, ambiental y de las políticas sobre juventud, cuestiones que desde el gobierno provincial se fomentan y donde los jóvenes están poniendo todo el ímpetu a nivel mundial”, expresó.

El Campamento se desarrollará el 22, 23 y 24 de febrero en Buenos Aires; se prevén diversas charlas y mesas de debate con dirigentes nacionales. La Rioja participará en el foro sobre Federalismo, centros de estudiantes y juventud, donde se expondrá la situación de los estudiantes de la UNLaR.