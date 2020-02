El desesperado llamado de la hijita del joven baleado en el shopping

«¡A papá le dispararon!» alcanzó a decir la nena de 10 años cuando su padre fue atacado en el estacionamiento del Soleil para robarle una cadenita de oro. Quedó parapléjico.

Sebastián Domínguez había ido junto a sus hijos de 10 y 4 años al shopping Soleil, en Boulogne, partido de San Isidro, a comprarle un regalo de cumpleaños a su papá. Pero parece que en Argentina no hay derecho a celebrar en paz. La fiesta que sería una sorpresa para el hombre que cumplía 60 años, debió ser suspendida ya que al joven de 35 años lo balearon delante de su hija mayor, para robarle una cadenita de oro.

Todo ocurrió el miércoles 5 de febrero. Eligió unas zapatillas y estaba listo para regresar a su casa junto con sus hijos. Se dirigió hacia el auto, cuando alguien lo tomó del cuello y le disparó por la espalda para arrancarle la cadenita de oro. Domínguez fue llevado de urgencia al Hospital de San Isidro, con diagnóstico de paraplejia.

Según trascendió, el empleado de una fábrica textil recibió un disparo que le perforó la médula y lo dejó parapléjico. “Mi hija de 10 años vio todo. Ella me contó que venían charlando, cuando vio a un hombre con cara de malo en el capot de un auto. Esta basura lo abrazó de atrás a Sebastián, le arrancó una cadena de oro y le disparó”, contó Johana, la esposa de la víctima.

Y sumó: “Cuando vio el revólver, mi nena salió corriendo a pedirle ayuda su tía, la hermana de Sebastián, que estaba en el auto, y me llamó desesperada por celular para avisarme que al papá le habían pegado un tiro y estaba en el piso”.

Johana detalló que su marido luego le dijo que cuando sintió el abrazo, “pensó que era algún amigo”, pero que luego le dijeron “quedate quieto” y le arrancaron la cadena. “Tuvo el acto reflejo de querer pegarle, pero no sabe si llegó a darle la piña”, contó la mujer.

Y agregó: “Me dijo que no les dio tiempo a que le peguen un tiro, que no está seguro si el que le disparó fue ese ladrón u otro que estaba en el auto. La bala, que dijeron que era calibre 22, le entró por el hombro derecho, le pasó por el cuello y quedó alojada en el hombro izquierdo”.

“Por la onda expansiva, los médicos me dijeron que quedó afectada la médula. Primero estaba cuadripléjico, pero luego de la operación hubo una mejoría y comenzó a mover los brazos. Ahora está parapléjico, no siente nada del pecho hacia abajo”, explicó Johana.

En ese sentido, contó que su marido “está con bajones. No aguanta más estar acá. No se le pasan los segundos. No tiene sensibilidad en las piernas. Él sabe que no va a volver a caminar, pero está preocupado porque no siente nada en las piernas. Los médicos dicen que hay que esperar los análisis», agregó Johanna.

De acuerdo al primer análisis de los videos, las cámaras del centro comercial captaron el hecho pero a una distancia que no permite ver con claridad los rostros de los sospechosos.

A pesar de esto, cinco sospechosos fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles. Según informaron fuentes policiales, uno de los detenidos, de nacionalidad venezolana, es el dueño de un auto Chevrolet Prisma que fue utilizado por los autores del hecho y además estaba con pedido de secuestro en la causa de la banda de los «roba-turistas».

Los cinco detenidos son el dueño del vehículo, un venezolano identificado por las fuentes como Samuel Zerpa Meneses de 20 años, y cuatro argentinos que los acompañaban, dos hombres y dos mujeres. El ataque ocurrió muy cerca de la salida del estacionamiento, sobre la calle Olazábal. El Soleil cuenta con un sistema de barreras para el ingreso y egreso.