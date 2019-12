Thelma Fardín denunció que fue acosada en la calle: “Parece que no se pueden contener”

La actriz hizo su descargo después de que varios hombres le gritaran cosas mientras caminaba por la vía pública.

La actriz Thelma Fardin publicó en las últimas horas un video en su Instagram Stories donde relató una serie de hechos vinculados al acoso que sufrió en la vía pública caminando cerca de su casa.

“Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan”, comenzó contando indignada. “Era invierno. Ahora que es verano y ven piel y piernas, parece que no se pueden contener. ¿Podés creer, che?”, agregó.

“Lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, de la que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo, a la cuarta vez que me chiflan, me fijo si tengo enganchado el vestido. Sí, para ver si yo estaba mostrando algo de más. ¿Podés creer que pensé eso?”, sumó Thelma.

La actriz remarcó que en su cabeza empezó a retumbar la frase “y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía” y afirmó que eso le trajo tranquilidad.

“Todavía nos queda un montón de trabajo por hacer, pero quería compartir esto. Porque más allá de lo horrible que sigue siendo salir a la calle, nos tenemos”, manifestó.

Hace un año, Fardín denunció a Juan Darthés por una violación producida en Nicaragua, en medio de una gira del elenco de Patito Feo, una exitosa tira juvenil que se emitió años atrás en Canal 13.

En un video que fue reproducido en una conferencia de prensa, la joven contó cómo fue el ataque del que fue víctima hace casi nueve años, cuando ella tenía 16 y su abusador 45.

Mientras tanto, en este caso, la actriz espera que la Justicia de Nicaragua, lugar donde se radicó la denuncia por violación, de con el paradero del actor en Brasil para solicitar su extradición y someterlo a juicio. Darthés está radicado en el vecino país y tiene pedido de captura por parte de Interpol.

