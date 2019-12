Marcelo Gallardo confirmó que seguirá en River en 2020

Luego de varias especulaciones y versiones sobre su futuro, el director técnico aclaró que el próximo 2 de enero comenzará la pretemporada con el equipo.

Marcelo Gallardo confirmó su continuidad en River. El director técnico habló en conferencia de prensa desde el River Camp de cara a la final de la Copa Argentina que se jugará este viernes contra Central Córdoba en Mendoza y puso paños fríos a los rumores sobre su salida del club.

“El 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River”, confirmó Gallardo aunque aclaró que por el momento no tiene decidió dónde realizará la misma, aunque mantuvo las posibilidades de que sea entre Buenos Aires, Uruguay o en el sur de nuestro país.

«A los jugadores se los dije hoy a la mañana, les comuniqué que nunca tuve en duda mi continuidad. Necesitaba pensar. Después de 5 años y medio, debía ver a mí alrededor. A veces no puedo hablar mucho y por eso no lo dije antes», aclaró el director técnico en cuanto a las especulaciones que se generaron a su alrededor: “No quería generar incertidumbre porque no son mis formas, quería parar la pelota y ver personalmente cómo estoy”.

En ese sentido, se refirió a su futuro en River a largo plazo, y aclaró los detalles de su vínculo con el club: «Mi contrato vence a fines de 2021, no hay ninguna cláusula, existe una relación cordial y afectiva con Rodolfo, con Enzo. Son 6 años, es muchísimo tiempo, en un club como River y en un país como Argentina».

En las últimas horas se confirmó la noticia de que Juan Fernando Quintero será baja en el partido contra Central Córdoba a causa de una distensión en el isquiotibial izquierdo. Ante este panorama, Gallardo esperara las evoluciones de los lesionados Ignacio Fernández y Matías Suárez.

Por el momento – y como suele hacerlo- el director técnico del Millonario no confirmó el equipo para la final de la Copa Argentina. Nacho sufrió un desgarro en el aductor derecho en el encuentro ante Newell’s y Suárez tuvo un esguince de tobillo izquierdo el domingo ante San Lorenzo.

