Alberto Fernández: “La Justicia que usó Mauricio Macri para perseguir a Cristina seguramente ahora lo persiga a él”

El presidente electo adelantó que están analizando y preparando “una gran reforma” en materia judicial y del sistema de inteligencia.

Alberto Fernández hizo una fuerte crítica del sistema judicial un día después de la declaración de Cristina Kirchner​ en Comodoro Py. A propósito de su testimonio, dijo que fue «una de las mejores piezas» que vio en un juicio oral, «tan buena que no lo dejaron transmitir».

Pero fue más allá y adelantó que están preparando «una gran reforma» en material judicial y del servicio de inteligencia.

«No me da miedo ser presidente, sé lo que tengo que hacer y esta Justicia no puede seguir funcionando ya que no es justicia», apuntó Alberto F. Y añadió: «Esta justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora».

En declaraciones con C5N, Fernández desarrolló: ​»Y yo no quiero una Justicia que persiga opositores ocasionales de un gobierno de turno; simplemente quiero una justicia».

En ese sentido, Alberto F. aseguró que hará «todas las reformas que hagan falta para que eso termine». «Si nosotros seguimos con este esquema van a seguir pasando las mismas cosas. «.

«Si no cambiamos el sistema de inteligencia que se ha convertido en un sistema de extorsión, por un sistema que le sirva al país, vamos a seguir teniendo estos servicios como los que aparecen últimamente que se prestan a cualquier cosa», dijo el presidente electo.

«Si no cambiamos sistema judicial, que le permite a jueces actuar como actúan, con total impunidad y llevar a una persona a juicio como a Cristina en este momento, la verdad que vamos a seguir teniendo los mismos resultados», agregó.

De este modo, Fernández aseguró que están «analizando y preparando una gran reforma para que la Justicia sea Justicia».

Otras frases de Alberto Fernández

«La gran reforma no es para que la Justicia no persiga a un presidente, sino para que la Justicia no persiga a un inocente, que es otra cosa. No es el problema que Cristina​ es perseguida, sino que hay inocentes perseguidos,

«Esa reforma está absolutamente desarrollada como estamos analizando las reformas que necesita el sistema de inteligencia. Eso lo vamos a ir anunciando desde el 10 de diciembre. Porque lo que le pasa a Cristina le puede pasar a Macri mañana. A cualquiera. Si es que ‘malamente’ quieren usar la Justicia».

«Hoy escuché a Macri decir que prefería que hable menos. Yo hubiera preferido que él no mienta tanto, francamente. Yo le agradezco mucho a Macri los consejos, pero no está para aconsejar a nadie».

«Tenemos que tener presente es que la diferencia entre Macri y yo no es lo que decimos, sino que hay uno que dice la verdad y otro que miente. Yo no miento. Yo no le puedo decir a la gente que la Argentina tiene bases sólidas como dice Macri. Macri dejó a la Argentina en un pantano».

«La verdad que nadie quiere tirar un Gendarme por la ventana y tampoco nadie quiere hacerse cómplice de un gendarme que actuó mal. Las dos cosas son ciertas.»

«Lo que no saben es que cuando tengan que pagar las consecuencias por la mano dura, Patricia Bullrich va a estar presidiendo el PRO, no va a hacerse cargo de esos hechos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno le pide a la fuerza de seguridad que actúen correctamente y preservando los derechos otros, aún cuando los otros sean delincuentes, lo que se está buscando es tranquilidad para todos, también para los gendarmes. Cuando el gendarme dice ‘dispara igual aunque esten de espaldas’, eso al oído del gendarme suena espléndido, pero después son solo problemas para el gendarme, no para el que dio la orden. Hubiera sido mejor que le regalen un sable pero sin esa inscripción».

«Nosotros tenemos el deber y la obligación de profundizar el vínculo con Brasil. Brasil tiene un lugar de privilegio para nosotros y nuestro acercamiento a México no es en desmedro de esa relación».

«No esperen milagros porque han quemado la economía argentina. No esperen que de un día para otro puedan resolverlo. Vamos a ir dando pasos para ir resolviendo los problemas de la gente».

Comments

comments