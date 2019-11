Mensajes irónicos y escrache: Antonella Menem apuntó contra su familia

La nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, blanqueó que la relación con toda su familia paterna está terminada.

La nieta de Carlos Menem reapareció y apuntó contra su familia. Antonella Menem subió a su cuenta de Twitter distintas capturas, en las que muestra como su abuelo Carlos y sus tíos Zulemita (48) y Carlos Nair la bloquearon en las redes.

«Mi familia me ama», escribió, súper irónica. «Después dicen que los hijos no tienen la culpa de lo que sean los padres, también de que hay que saber perdonar, y también escuché decir de su boca que ellos no guardan rencor… acá está la respuesta: bloqueada de todos lados por mi familia», publicó.

«Cuando Zulemita dijo que mi abuelo está disfrutando de sus nietos se olvidó de decir que no de mí ni de sus bisnietos», continuó Antonella, madre de tres hijos, y que recién a los 16 años consiguió tener el apellido de su padre, Carlitos Jr., que murió en un accidente aéreo cuando ella tenía 7 años y al que no pudo conocer.

«¿Si los hijos de los presidentes no tienen la culpa de lo que hagan los padres por qué mi papá está muerto y yo no estoy con mi abuelo siendo su primera nieta? Capaz no estoy con él por una simple razón: salgo a defenderme», se preguntó.

El año pasado, Antonella Menem relató cuándo fue la última vez que vio a su abuelo. «Fue en el Golf de La Rioja en 2009, fue muy lindo. Siempre fue muy cariñoso, me decía que mi cara le traía muchos recuerdos de mi papá».

«Mi abuelo es una muy buena persona, pero lamentablemente siempre tuvo mucha gente alrededor que lo manda, le dicen qué hacer y qué no hacer», dijo en aquella oportunidad en el programa Vino para vos, que conducía Tomás Dente por KZO.

Luego, dejó en claro: «Mi abuelo es el único que sabe la verdad de la muerte de mi papá».

