El duro descargo de Adrián Suar contra Araceli González tras el conflicto por los bienes

El productor de Polka se refirió a la división de bienes que firmó en el 2005 con la actriz y dijo que lo hacía para “proteger” a sus hijos.

Adrián Suar hizo público el documento en el que se registra la división de bienes con Araceli González y un papel firmado por ella en el que afirma haber recibido por parte de él la mitad de la suma que el productor percibió tras la venta de acciones en Polka.

“Nunca hubiese querido hacer pública una situación que pertenece a mi ámbito privado. No me gusta, ni necesito, mediatizar mi intimidad. Pero hoy me veo obligado –no sin gran dolor– a realizar aclaraciones respecto a una serie de injurias y falsas acusaciones que mi exesposa, Araceli González, ha vertido en los medios en el último tiempo”, comenzó su comunicado el también actor.

En su texto, cuenta que se separaron “de común acuerdo” tras cuatro años de matrimonio y en “buenos términos” pero que aun así, ella “hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre”: “Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones. Tengo una conducta responsable y no le debo nada a nadie”.

Luego explicó que la decisión de hacer púbicos los documentos de la división de bienes tiene que ver con “contar la verdad de los hechos y aportar pruebas fehacientes, contundentes y categóricas”.

En los párrafos siguientes, el gerente de programación de El Trece contó cronológicamente lo que sucedió desde el divorcio hasta la actualidad, para dar contexto:

2003: “Iniciamos los trámites del divorcio, asistidos por abogados de ambas partes”.

2004: se disolvió el matrimonio.

2005: “Luego de arduas negociaciones de las que participamos los dos –asistidos y acompañados por los respectivos letrados– celebramos de común acuerdo y ante escribano público un convenio sobre división de bienes (firmado y ratificado el 21 de diciembre de ese año). Entre el dinero y los bienes que ya le había entregado, acordé darle –adicionalmente– el 50% del monto que se obtuviera por la venta de mis acciones de Polka Producciones”.

2008 y 2015: “Le aboné el valor correspondiente a la venta del 90% de mis acciones. A la fecha, solo queda pendiente la distribución de las eventuales sumas de dinero que se obtengan en el futuro por la venta del 10% restante (5% para cada una de las partes) cuando la Justicia así lo disponga, por haberlo solicitado ella en el juicio que me ha iniciado”.

Respecto al último punto, agregó: “Araceli me llama ‘su socio’; ella no es mi socia. Nunca fue, ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50% de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones. Esas acciones son un bien propio, por ser la fecha de constitución de la sociedad anterior a mi casamiento con ella”.

Según el productor, está documentado en la Justicia “que, al día de la fecha, el señor Adrián Schwartz Kirzner nada le adeuda a la señora Araceli González por ningún concepto derivado del convenio sobre división de bienes ni tampoco del acuerdo complementario”.

En los documentos que compartió tapó los montos de los bienes “por prudencia y respeto”, según explicó, pero le da “libertad” a ella de mostrarlos si quisiera. “Estuve presente toda vez que la Justicia así lo ha requerido, en persona o a través de mi abogado, y lo seguiré haciendo cada vez que se me convoque”, dijo, y a su vez advirtió que recurrirá a los tribunales «cuando se vea mancillado su buen nombre y honor”.

“Araceli invoca la defensa de los derechos de la mujer cuando expresa: ‘denunciar protege (…) Los atropellos suceden sin distinciones (…) Ya no nos tenemos que callar más’. ¡Por supuesto suscribo por completo a cada palabra! Pero nada aplica en este caso. No hubo atropellos de ningún tipo ni motivo alguno para realizar una denuncia. Ampararse en una genuina reivindicación a través de una falsa acusación, no solo resulta irrespetuoso sino que también crea confusión”, agregó.

Para cerrar, aseguró que elegía recordar su matrimonio como “algo bueno” en su vida ya que tenían “un hijo maravilloso” y que esto lo hacía con el fin de “proteger” a sus hijos “del riesgo de ser víctimas de una confusión innecesaria y nociva que pueda producir una imagen equivocada de su padre”.

Adjunto al comunicado, Suar envía el acuerdo de la división de bienes firmado por ambas partes en el que figuran tres inmuebles, derechos autorales de una ficción, marcas inscriptas, además del recibo firmado en el que ella afirma haber recibido dinero de la venta de acciones de Polka.

