Verano con aumentos: confirman aumentos del 30% en los alquileres para la temporada en Mar del Plata

Mar del Plata

Los referentes del sector inmobiliario marplatense anunciaron que en relación con el verano pasado, los alquileres de temporada sufrirán un aumento del 30% e insisten en que se trata de un aumento «aceptable» dado que no están teniendo en cuenta la devaluación ni la inflación.

La cifra, de acuerdo al sondeo que este diario hizo en los últimos días, es la misma con la que se vienen manejando los agentes inmobiliarios en las operaciones que se anticiparon al anuncio que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata hizo este martes al mediodía. El año anterior, la suba sugerida había sido del 25%, y en general los propietarios se mantuvieron en ese porcentaje de incremento.

Los números anunciados son por quincena y para el mes de enero. Sugirieron que un departamento de un ambiente cueste $ 17.500; uno de dos ambientes, $ 22.800; uno tres ambientes, $ 27.300. Para un chalet, aunque los martilleros repararon que es “muy difícil” estimar un valor teniendo en cuenta las diferencias que se presentan entre las distintas unidades, el sugerido es $ 32.500.

Que el dolar esté por las nubes y haga más competitivos a los destinos locales en relación a los de los países limítrofes no incide en el humor de los operadores. Entienden que el turismo interno será afectado por la crisis. «Dije el año pasado que iba a ser una temporada de 7 puntos. Bueno, este año digo que será de 6 puntos», indicó el presidente de los martilleros, Miguel Angel Donsini.

«Esperamos que esos seis puntos sean plenos: vamos a intentar dar el mejor servicio que pueda dar Mar del Plata. Sabemos que es un momento muy difícil para el país. En un momento pensamos que iba a ser una crisis chica, pero fue bastante larga, complicada con las elecciones presidenciales, que siempre traen alguna dificultad a nuestro mercado”, apuntó.

Como cada año, el martillero se refirió a la postura de los propietarios. «Sabíamos que los propietarios no iban a estar conformes, pero también sabíamos que ellos no quieren correr el riesgo de que las unidades queden vacías. Lo decimos siempre: si una unidad se alquila más barata, no se pierde; se pierde si se vende la propiedad más barata, pero cuando se alquila sólo se pierde si queda vacía. Con estos valores buscamos que Mar del Plata no quede vacía“.

“Es importante que venga mucha gente porque sabemos que es una de las industrias que más derrama en todos los sectores sociales, no solamente al propietario de un hotel o restaurante, le llega hasta el último empleado y último barrio de cualquiera de los barrios de la ciudad”, señaló.

Donsini consideró que el aumento del 30% es «aceptable», de modo de ser «muy competitivos a valores nacionales e internacionales», y pidió al resto de los operadores turísticos brindar un buen servicio. Las cifras orientativas son también para Miramar, Mar Chiquita y Balcarce, y la sugerencia de los martilleros es que una propiedad se alquile a un 50% menos de estos valores en diciembre y marzo, y un 20% menos en febrero.

https://www.infoveloz.com/post/verano-con-aumentos-confirman-aumentos-del-30-en-los-alquileres-para-la-temporada-en-mar-del-plata_192677