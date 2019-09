Moria Casán trató de «panqueque» a Mirtha Legrand: «Cómo te ven te tratan»

Tras los resultados de las elecciones primarias, muchos famosos y periodistas fueron considerados «panqueques» por sus repentinos cambios de postura respecto al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Una de las celebridades que se sumaron a esta ola de «panqueques» fue Mirtha Legrand quien pasó de ser del «team» Mauricio Macri a tratarlo de «fracasado». Si bien la diva salió a disculparse, Moria Casán no se la dejó pasar y la destrozó en las redes sociales.

«Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE…», lanzó La One desde su cuenta de Twitter.

«Usted no podría conducir porque se supone se habrá inmolado por sus ideas ¿a quién le deja su lugar? Lo digo o no lo digo? Como te ven te tratan, entonces no la van a poder ver porque ya no estaría en este plano?entonces? merienda con sus amigos de siempre», agregó Moria, y luego agregó casi un pedido de jubilación para La Chiqui: «chau chau con humor y respeto!!! Regresar a VILLA CAÑAS y vivir en paz».

Todo comenzó luego de que en La Noche de Mirtha, y tras haber dicho tiempo antes que no invitaría a Alberto Fernández a sus programa, la conductora cambiara de opinión. «Yo también soy panqueque, ahora lo invitaría a Alberto Fernández», expresó y luego fue lapidaria con el Presidente: «A veces pienso que Macri era un triunfador, y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible».

https://www.infoveloz.com/post/moria-casan-trato-de-panqueque-a-mirtha-legrand-como-te-ven-te-tratan_191403