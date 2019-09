Mirtha incomodó a Mario Massaccesi: “¿Fuiste violado?”

Las dotes de Mirtha Legrand para la entrevista son realmente admirables, pero en muchos casos el límite entre una pregunta incisiva y una falta de respeto es muy fino.

Este domingo, la diva de los almuerzos tuvo como invitado a su mesa al periodista Mario Massaccesi. Entre otras cosas, Mirtha quiso indagar sobre un traumático episodio de su infancia, del cual el conductor casi nunca habla.

«Es algo que lógicamente ha marcado mi vida y salí solo. El periodismo me salvó de todas las maneras. No me quedé en el drama y trabajé mucho para poder sanar el dolor», contó el periodista, quien aclaró que contó con mucha ayuda profesional para superarlo. «Yo trato y soy feliz, aún con aquello desagradable. Todo lo que pasé desde 33 años a esta parte ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente», agregó.

Sin embargo, a Mirtha no le alcanzó con esa respuesta y quiso ir por más. «¿Fuiste violado?» le preguntó directamente al conductor. Massaccesi, firme en su postura y muy tranquilo, le contestó tajantemente: «No lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. Hay un límite de protección con uno mismo salvo que uno tenga ganas de contarlo».

MIRA ABAJO EL VIDEO:





Fuente: https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/polemica-pregunta-mirtha-legrand-mario-massaccesi-fuiste-violado/20190908161123335746.html