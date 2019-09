Mauricio Macri presentó el proyecto del nuevo Código Civil y Penal con críticas a la Justicia

«Hoy no tengo una buena opinión de la Justicia», aseguró el Presidente en un acto en Casa Rosada.

Este mediodía, el presidente Mauricio Macri presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en un acto en la Casa de Gobierno, y destacó que los argentinos necesitan «confiar en la Justicia» y asumió que «la gente no tiene una buena opinión» porque «es lenta y está lejos de la gente». «Hoy no tengo una buena opinión de la Justicia», aseguró el Presidente.

La declaración de Macri se da a días de que los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Fabián De Sousa fueran excarcelados en la investigación por el no pago de los combustibles líquidos de su petrolera por decisión del Tribunal Oral Federal 3 (aunque siguieran presos por estar procesados con prisión preventiva en el caso de los cuadernos de las coimas). Por ello, insistió: «Si la Justicia es lenta no es Justicia. Si la Justicia no es independiente no es Justicia».

Asimismo, advirtió que a los argentinos siempre nos pasó algo «muy triste» con el Poder Judicial, por su accionar, porque «es lenta, está llena de burocracia, llena de vueltas, lejos de la gente y nunca pone a las personas como prioridad». E insistió en que como país es necesario poder creer en nuestra Justicia, confiar en ella, «en que está para defendernos, servirnos, ayudarnos cuando la necesitamos».

En particular sobre el nuevo código, el mandatario resaltó: «Es para resolver más rápido esos conflictos que son parte del día a día de todos, más allá de los casos en los diarios. La Justicia también es la de los conflictos más corrientes». Por otra parte, con un tono algo asombrado, Macri dijo: «Entre las novedades que incluye está el deber de decir la verdad. Me parece una obviedad terrible que uno no pueda mentirle al juez. Pero en el código actual no es obligatorio decir la verdad al juez».

Macri también explicó que el proyecto busca que la gestión sea ciento por ciento electrónica, más ágil, transparente. «Quiero agradecer el compromiso para cambiar la realidad sobre valores que son innegociables para nosotros, el de la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo. Ya no nos da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad, tener instituciones serias o no tenerlas, vivir en la confrontación permanente e o en una sana convivencia, si los procesos tardan años o hay justicia».

Por último, el Presidente aseguró: «Todo esto es muestra de que se puede, se puede mejorar lo que no funciona. No nos podemos resignar porque las cosas siempre fueron así. Podemos ser mejores, solo tenemos que querer ser mejores y hacer los cambios que hagan falta».