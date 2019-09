Martín Redrado prevé un dólar a $ 90 en 2020

El economista no está en el núcleo más cercano de Alberto Fernández, pero es permanentemente consultado.

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado no está en el núcleo duro de los economistas de Alberto Fernández, pero es un hombre de frecuente consulta del candidato favorito a la presidencia, según una de las manos derechas del ex jefe de Gabinete. Mientras tanto, Redrado continúa como director general de su fundación, Capital, y, como tal, ayer ofreció una conferencia en la Inspiring Summit (cumbre inspiradora) que organizaron el hotel Enjoy de Punta del Este y el Grupo Set. Allí dejó un power point con sus pronósticos para 2020.

Redrado anticipó que el dólar alcanzará los $ 90 en diciembre de 2020. A su vez, este año finalizaría en $ 65. La economía caería 3,3% en 2019 y 1,8% en el primer año de un eventual gobierno de Fernández. La inflación pasaría del 54,9% este año al 41,9% y la tasa de interés, del 65% en diciembre próximo al 45% en el mismo mes de 2020, informa Perfil.

El déficit fiscal (después del pago de intereses de la deuda) bajaría del 4,2% del PBI al 3,2%. Y el rojo de cuenta corriente (compuesta por las balanzas comercial, de servicios, rentas y transferencias), del 1% en 2019, se revertiría en un superávit del 0,7% el año próximo.

“La Argentina está en un proceso de recesión y pérdida salarial”, admitió Redrado. Ante una audiencia compuesta por empresarios uruguayos y argentinos, sostuvo que enfrenta tres desafíos económicos: otro salto cambiario, el consumo alicaído y la pérdida de reservas del Banco Central.

“Pero hay sectores destacados”, rescató Redrado, antes de enumerarlos. “Las tecnologías de la información. Hay que ver solamente lo que está pasando en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios. Las telecomunicaciones, el agro y los servicios conexos, los hidrocarburos y la minería”, continuó.

Sin embargo, en un mundo de tasas de interés bajas y precios de las materias primas moderados, recomendó a la Argentina y el resto de Sudamérica: “Empecemos a descommoditizar nuestras economías, pensemos en producción con valor agregado. Hay que ser selectivos, usar la big data, el comercio cae pero crece el comercio electrónico. No nos quedemos con que somos una región bendecida por los recursos naturales. Hay que agregar inteligencia, investigación, trabajo”. De inmediato pensó por qué la Argentina sufre crisis recurrentes, que no son habituales en Uruguay, Chile o Perú: “Porque no producimos los dólares que necesitamos y entonces recurrimos a los dólares financieros, a la deuda. Si nos pasa como en 2017 que había tantos argentinos en Miami y otros yendo de compras los fines de semana a Chile, es porque nos equivocamos. La clave es depender de los dólares de exportación”.

Ante el temor de los empresarios del turismo uruguayo que el próximo verano vengan pocos argentinos a Punta del Este, el ex presidente del Central les sugirió buscar los nichos de negocios. “Hoy le va bien en la Argentina al tipo que trabaja en el campo, en Río Cuarto, en Pergamino. Tuvo una cosecha excepcional y eso beneficia a sus proveedores”, destacó la venta de pick ups.