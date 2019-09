Fuertes declaraciones de Mariana Nannis y Alexander contra Claudio Caniggia en la televisión italiana

Después de la confirmación del noviazgo del ex futbolista con Sofía Bonelli, la mediática y su hijo se presentaron en el ciclo Live – Non è la d’Urso.

Mariana Nannis brindó una nueva entrevista en el ciclo de la televisión italiana Live – Non è la D’Urso. En esta oportunidad, lo hizo acompañada por Alexander, uno de sus hijos. La visita de la mediática y el joven cantante tuvo lugar a pocos días de la confirmación del noviazgo de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli.

En la entrevista, a pesar del bozal legal internacional que le fue impuesto por pedido de Caniggia, que le impide mencionarlo a él y a su nueva novia, Nannis dijo que el Pájaro conoció a su actual pareja a través de una página de Internet para que lo acompañe durante seis meses, tanto en la Argentina como durante su estadía en Brasil.

“Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero”, aseguró la mediática. Y agregó: “La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga, escort… Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”.

Alexander acompañó a su madre durante toda la entrevista. No participó demasiado, pero dejó un testimonio muy fuerte: “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”.