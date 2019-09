El increíble diálogo de Roberto Lavagna con Mauricio Macri por el reperfilamiento de la deuda: “Lo que me dijo me asombró”

Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal, dijo que Mauricio Macri lo llamó por teléfono la semana pasada para reclamarle que no avanzaba, en el Congreso, el proyecto de ley de «reperfilamiento» de la deuda.

«Le dije: ‘Voy a averiguar en qué está’. Al rato lo llamé y le dije: ‘Mirá, no hay ningún proyecto circulando’. Nadie conocía el proyecto y él (el Presidente) quedó muy asombrado; y a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y el proyecto empezó a circular», dijo Lavagna en Debo Decir (América TV).

Agregó: «Es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él es que no me ayudan a qué avanza. Pero si el proyecto no estaba ni siquiera circulando».

​Según informó Clarín, el proyecto de ley para reperfilar la deuda en pesos y dólares emitida bajo legislación argentina ingresó en la noche del jueves a la Cámara de diputados.

La iniciativa deja las puertas abiertas para que del resultado de la negociación entre el Gobierno y los acreedores surja no solo un estiramiento de plazos de pago, sino también una reducción en el capital adeudado (quita) y una rebaja en la tasa de interés.

El stock de bonos a “reperfilar” ronda los 32.000 millones de dólares. El bono AO20 es el principal objetivo del Tesoro. Es un papel que vence en octubre del año que viene y la emisión es por cerca de 3.000 millones de dólares. El Bonar 24 también es un bono que demanda mucho dinero, porque además del cupón semestral de intereses (paga en mayo y noviembre de cada año) también está pagando una cuota de amortización equivalente al 16% del capital.

«Por más que algunos lo hayan votado, Macri ya perdió», evaluó finalmente Lavagna, quien además definió que, en el aspecto político, el país está «peor» que en 2001 por la ausencia de «diálogo».