Diego Latorre recordó la crisis familiar que generó el escándalo con Natacha Jaitt: «Para mí fue algo insignificante. No así el dolor que causé»

En visita al programa Pampita Online, el ex futbolista y su hija Lola Latorre recordaron ese tiempo de fuerte crisis interna.

Acompañado por su hija Lola, el ex futbolista habló del díficil momento que vivió su familia tras su infidelidad con Natacha Jaitt. «¿En qué momento tuviste que contener a tu papá?», fue la pregunta de Carolina Pampita Ardohain que abrió el tema. «Cuando pasamos todo lo que pasó en crisis familiar… él estaba muy mal y cuando él venía a mi cuarto lo tenía que sostener», contó la participante del Bailando 2019, entre lágrimas.

Entonces, su papá tomó la palabra. «Ella me sostuvo porque yo estaba mal, estaba mal mucho tiempo. Me encontraba solo en el mundo. Y bueno, ellos me apoyaron mucho. Encontré el refugio en la familia. Cuando pasan cosas malas, la familia siempre está ahí», contó, destacando también a Yanina Latorre y a su hijo Diego.

«Hubo muchas calumnias en ese momento. Muchas. Y bueno, resistí y seguí para adelante. Yo creo que si no hubiese sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física y mental especial», siguió.

Y luego destacó el fundamental apoyo de Yanina Latorre. «Esto fue la gran prueba, pero también hubo momentos delicados en mi vida, como cuando terminé de jugar al fútbol, cuando nos teníamos que mudar de país…».

«Fue admirable lo que hizo (en medio del escándalo con Jaitt), porque siempre fue para adelante. Ella en la tele por un momento se enfocaba en la realidad, pero después llegaba a casa muy triste», agregó.

Y Lola sumó: «Era impresionante cómo podía contener a toda la familia. Porque no era solo contener lo que pasaba afuera, sino que venía a casa y a mí y a mi hermano, siempre nos cuidó».

En ese momento, Diego recordó la situación más dura de aquel tiempo. «Un día llegue a casa, en medio de todo el lío y… me quebré delante de ellos. Después pasó… en la vida se cometen errores, pero sin intención de hacerle daño a nadie… Soy humano».

«¿Alguna vez pensaste que te ibas a separar de Yanina?», le preguntó Pampita. Y Diego respondió: «No. Pensé que íbamos a seguir. Veía que si la cosa no funcionaba, íbamos a tomar adultamente nuestras decisiones. Pero traté de estar ahí, aceptar y seguir. Siempre fuimos como un clan familiar, y no veía que nos fuéramos a separar de entrada. Capaz después sí, pero además no hice nada tan relevante, lo que pasó para mí fue algo insignificante. No así el dolor que causé».