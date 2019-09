Conocé los estrenos de Netflix en octubre

Llega la esperada película de «Breaking bad» y clásicos como «Gladiador» o «Volver al futuro».

Comienza el mes de octubre y nada mejor que saber cuáles son los estrenos de Netflix.La plataforma cuenta con gran contenido, y cada mes nos sorprende con una o dos series para enmarcar.

Este octubre en el apartado de series propias no parece demasiado brillante, pero sí hay algunos nombres que destacan por parte de terceros y, sobre todo, la película de Breaking Bad.

Se trata de la película que enlaza directamente con lo sucedido tras la última temporada de Breaking Bad. Si no habéis visto esa genial serie, no os contaremos nada, pero Aaron Paul volverá a encarnar a Jesse Pinkman. El estreno está fechado para el 11 de octubre.

A continuación, la lista con el resto de estrenos de series en Netflix en octubre:

Carmen Sandiego, temporada 2 – 1 de octubre

Seis manos – 3 de octubre

Big Mouth, temporada 3 – 4 de octubre

Cómo criar a un superhéroe – 4 de octubre

El Dragón: el regreso de un guerrero – 4 de octubre

Peaky Blinders, temporada 5 – 4 de octubre

Rhythm + Flow – 9 de octubre

Riverdale, temporada 3 – 9 de octubre

Magmell ultramarino – 10 de octubre

Insatiable, temporada 2 – 11 de octubre

Plan corazón, temporada 2 – 11 de octubre

Amor ocasional, temporada 2 – 11 de octubre

Yo Soy Betty, La Fea – 11 de octubre

Baby, temporada 2 – 18 de octubre

Cómo vivir contigo mismo – 18 de octubre

La casa de las flores, temporada 2 – 18 de octubre

Suits, temporada 9 – 23 de octubre

Daybreak – 24 de octubre

Arrow, temporada 7 – 25 de octubre

Niquelao! – 25 de octubre

El método Kominsky, temporada 2 – 25 de octubre

Grita, te estamos filmando – 25 de octubre

Monzón – 25 de octubre

Flash, temporada 5 – 25 de octubre

Shine On with Reese, temporada 1 – 28 de octubre

Vikingos, temporada 5, parte 2 – 31 de octubre

Kengan Ashura Parte II – 31 de octubre

Estas son todas las películas de estreno en Netflix en octubre:

Dulce venganza – 1 de octubre

Dulce venganza 2 – 1 de octubre

Silverado – 1 de octubre

Dicen por ahí… – 1 de octubre

El conjuro – 1 de octubre

Gravedad – 1 de octubre

Juego siniestro – 1 de octubre

La masacre de Texas 3 – 1 de octubre

Solteras – 2 de octubre

Animales fantásticos y dónde encontrarlos – 4 de octubre

En la hierba alta – 4 de octubre

El camino – 11 de octubre

El amanecer de los muertos – 11 de octubre

Lost in traslation – 11 de octubre

El bosque sangriento – 11 de octubre

El Despertar de los Muertos – 11 de octubre

Fractura – 11 de octubre

Halloween , el origen – 11 de octubre

La noche de la expiación – 11 de octubre

Niños del hombre – 11 de octubre

Volver al futuro II – 11 de octubre

Amor, deseo y tulipanes – 15 de octubre

Cazando salvajes – 15 de octubre

Diecisiete – 18 de octubre

Eli – 18 de octubre

La Laundromat: Dinero sucio – 18 de octubre

It Comes at Night – 24 de octubre

Mi nombre es Dolemite – 25 de octubre

Serpiente de cascabel – 25 de octubre