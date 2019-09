“Como le exigimos al ciudadano que cumpla con las normas, cuando el funcionario público no las cumple”

Así se expresó ante, Rioja 24, el candidato a Diputado Nacional, por Juntos por La Rioja; Felipe Álvarez. Además, dijo que se necesita gente nueva, y habrá que cumplir con las leyes, sino seguiremos siendo una provincia pobre.

En una entrevista exclusiva con la redacción de Rioja 24, el candidato a Diputado Nacional Felipe Álvarez, manifestó, que “hemos entrado en la última etapa de las elecciones de octubre, y nosotros desde hace un largo tiempo venimos diciendo que La Rioja necesita un cambio, ahora con la incorporación de los candidatos a Gobernador, Intendente y Concejales, a la campaña; estamos trabajando en trazar un camino nuevo, diferente, porque no podemos seguir el mismo camino de hace 30 años, repitiendo los mismos nombre, las mismas prácticas y con una provincia que sigue igual.

Basta con salir de nuestra provincia a provincias vecinas como San Juan, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero y ahí vemos como han podido salir y como está de quedada la nuestra. Y le hablo de provincias que no son aliadas al gobierno nacional y que aun así han podido salir adelante. Nosotros creemos que con la constitución de este frente que hemos hecho con dirigentes que venimos del peronismo, como mi caso, Ismael Bordagaray, Teresita Luna; otros que vienen del radicalismo como Inés (Brizuela y Doria), Julio (Martínez), Guillermo Galván, el Pro u otros sectores que tenemos que estar juntos, para terminar de una vez, con todos los mismo que nos gobiernan, repito, hace más de 30 años.

Digo los del cambio, manifestó el candidato a Diputado, “porque, yo tengo 38 años, hace 20 años salía de la secundaria y hace 20 años, eran los mismos candidatos Beder Herrera y Ricardo Quintela en el año 1999 y sigue igual y así está La Rioja”. Entendemos que hay que dar nuevas oportunidades, a gente nueva; que no quiere decir gente joven, “sino gente nueva que tenga ideas nuevas, nuevos proyectos, aire fresco en una provincia que tiene un gran potencial, pero que no se explota”; entonces tenemos que comenzar algo diferente para los riojanos.

“Cuando uno habla de salud, habla de trabajo, habla de la inseguridad, es allí donde entendemos que no podemos volver al pasado, con los mismos nombre, con la política de la extorción, del apriete, de los que si no nos acompañas al acto político pierdes tu plan, que te aprietan, si sos empleado municipal o empleado de la provincia; eso debe terminarse de una vez por toda, esas son las viejas prácticas que hay que dejar atrás; en donde hoy a la gente ya no le importa de qué partido sos, sino que traigas soluciones”.

La gente quiere saber qué vamos a hacer con el trabajo, con la producción, que vamos a hacer con la salud, que vamos a hacer en los llanos, en el Bermejo, en Chilecito, en la zona de la Costa. “Hay mucho por hacer en La Rioja, pero tenemos que, empezar por cumplir con la Ley, tenemos que hacernos cargo de los problemas que tenemos y tenemos que presentar proyectos para potenciar cada una de las zonas”.

Por otra parte, agregó, “Si seguimos por este camino, donde no se cumple la ley, las normas, los reglamentos, y no se cumplen con nada, La Rioja va a seguir siendo pobre y seguiremos siendo la provincia con los sueldos más bajos del país”. Además, manifestó, “Como podemos exigirle al ciudadano de a pie que pague los impuestos, que estacione donde corresponde, que no pase el semáforo en rojo, que no estacione en las rampas de los discapacitados, como le exigimos al ciudadano que cumpla con las normas, si el funcionario público no cumple con las normas, cada uno hace lo que quiere, usa los vehículos oficiales para llevar sus hijos a las escuelas, el fin de semana, la nafta para la familia y no para el uso laboral; eso es lo que hay que cambiar de una vez por todas en la rioja, sino seguiremos siendo pobres”, a excepción de familias que les ha ido muy bien con la política y la rioja cada vez más pobre.

En eso voy a hacer hincapié desde la cámara de diputados; por eso hemos conformado este gran equipo de trabajo, apoyando a Julio en la gobernación, a Inés en la intendencia; este equipo es de gente honesta y decente que más allá de los partidos políticos, entendemos que La Rioja, necesita transitar un camino nuevo, concluyó.