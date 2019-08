Mauricio Macri culpó al kirchnerismo por la crisis económica y dijo que «estamos más pobres que antes de las elecciones»

El presidente dio una conferencia de prensa para hablar sobre la situación del país tras los resultados de las elecciones primarias del domingo.

El presidente Mauricio Macri ofrece este lunes por la tarde una conferencia de prensa en el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete.

Tras los resultados de las PASO, distintos funcionarios del equipo económico estuvieron desde temprano en la casa de Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Ambos se reunieron esta mañana con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. También asistieron el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el candidato de vicepresidente en la fórmula presidencial, Miguel Pichetto.

Las declaraciones más destacadas de Mauricio Macri

«Veíamos gente que venía a apostar para generar empleo y el resultado lamentablemente hizo que hoy tengamos un día muy malo, hoy estamos más pobres que antes de las paso. Reunimos a todo el equipo económico para cuidar a los argentinos y este proceso electoral no afecté más a los argentinos».

«De lo que tenemos que hacernos cargo lo vamos a hacer. La alternativa Kirchnerista no tiene con qué lidiar en el mundo, no generan la confianza para que los mercados quieran invertir en el país. El viernes estabamos en una situación dónde el dólar bajaba, confiabamos en una baja de la inflación. Pero ahora se da vuelta todo. Esto demuestra el gran problema entre el kirchnerismo y el mundo que no confían en que pueden hacer con el país».

«El kirchnerismo tienen que demostrar que van a hacer algo distinto a lo que hicieron antes para ganar esa confianza y que la situación mejore».