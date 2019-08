Margarita Barrientos: «La gente que quería a Macri ya no lo quiere»

La referente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, afirmó hoy que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional tras las PASO del domingo «llegaron demasiado tarde» y consideró que el «peor error» del presidente Mauricio Macri fue «no trabajar con la gente».

«Mucha gente que quería a Macri ya no lo quiere, lo dejaron de apoyar por la situación económica, que está mucho peor», dijo Barrientos esta mañana en diálogo con FM Futurock desde Añatuya, Santiago del Estero.

«Tengo gente desde ayer a la noche haciendo cola porque hoy vamos a dar mercadería. No nos alcanza. Todos los días es una lucha constante para sobrellevar esto», describió sobre la situación social.

Sobre el resultado de las PASO, en las que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso por 15 puntos sobre Macri, la dirigente social consideró que «es muy difícil que se pueda revertir la situación», y agregó que el futuro «lo decide el pueblo, la gente».

«La gente hoy piensa por sí misma y elige, ojalá no nos equivoquemos», expresó Barrientos. «Yo siempre le he dicho [a Macri] que tenía que creer en la gente y no en los que están a su alrededor», recordó asimismo. Por último, consideró que el candidato presidencial del Frente de Todos «es una persona razonable» y opinó que «no es lo mismo que Cristina Kirchner».

No obstante, dijo que seguirá apoyando al presidente «hasta el último día y después podrán venir todos los políticos que vengan, que no voy a apoyar más a nadie». «Sea el gobierno que sea, lo único que espero de los gobiernos es que apoyen mi trabajo, que hacemos con mucho sacrificio. Lo único que quiero es trabajar por la gente como desde hace 24 años», concluyó.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/margarita-barrientos-dijo-gente-lo-queria-macri-nid2278199?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1565972500