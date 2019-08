Las fuertes frases de Sofía Gala sobre el consumo de drogas

Sofía Gala Castiglione asistió a PH: Podemos Hablar (Telefe) y habló sin tapujos sobre la adicción que sufrió a la cocaína y también de la amplia experimentación que tuvo con otras drogas.

“Yo soy Sofía Gala Porro”, inició su testimonio la actriz entre risas, recordando la tapa del diario Libre del año 2011 que la retrató fumando in fraganti.

La hija de Moria Casán sostuvo que hay que establecer a las drogas en “distintos niveles”, asegurando que no es lo mismo la marihuana, la cocaína y el LSD. “Yo probé casi todas las drogas que existen, tuve problemas con una sola y me fue muy bien con otra”, indicó.

“Tuve muchos problemas con la cocaína, estuve diez años consumiendo, los últimos tres muy mal y tuve que entrar en recuperación. Me hizo pésimo, me alejó de mi familia. Odio la cocaína, la tengo totalmente endemoniada porque arruinó muchos momentos y situaciones de mi vida, me sacó de mi eje», sostuvo Sofía en el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

«La pasé pésimo. No solo por mí sino por la gente que tenía alrededor. Ver a tus amigos, a la gente que querés. Yo ya tenía una hija chiquita y perdí momentos. Por suerte, cuando ella nació empezó mi necesidad de recuperarme, pero tardé tres o cuatro años de recuperarme del todo”, contó la actriz.

Castiglione destacó la labor de Narcoticos Anónimos a la hora de enfrentar su proceso de recuperación, pero remarcando también que lo más importante es la voluntad del paciente. “Uno tiene que tomar la decisión real. No podés decir: ’Quiero mejorar pero me tomo un pase el sábado’. No, eso no existe», explicó.

La actriz de El Tigre Verón (El Trece), reconoció que la marihuana la ayudó mucho a lo largo de su vida. “Soy una persona muy ansiosa, y tengo muchos problemas de ansiedad. Cuando era chica sufría de ataques de pánico severos y de ansiedad, por lo que me medicaron. Probé con marihuana y me ayudó un montón. Primero con marihuana y después aceite, porque antes estaba puesta en un lugar mucho más crítico, horrible y marginal».

“Todo es droga, el ibuprofeno también. Y las dos más adictivas y peores son legales: el tabaco y el alcohol. El aceite de marihuana ayuda a gente con epilepsia, con cáncer, o sea…”, sentenció Sofía, que sostuvo que el tratamiento de las drogas debe ser desde un punto de vista individual.

Fuente: https://exitoina.perfil.com/noticias/destacada/sofia-gala-fuertes-frases-sobre-consumo-drogas.phtml?utm_content=bufferc7958&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer