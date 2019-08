El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue internado para una biopsia que determine la gravedad de su nódulo pulmonar

Al mandatario le habían encontrado un nódulo «maligno» en el pulmón.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ingresó este jueves en un centro sanitario de Montevideo para someterse a las pruebas médicas que determinarán el alcance del nódulo pulmonar que le fue detectado recientemente y que él mismo hizo público el pasado martes.

A las 18:50 horas (21:50 GMT), el mandatario, de 79 años y oncólogo de profesión, llegó al centro de la Asociación Española en su coche particular, saludó a la prensa que llevaba apostada de guardia durante toda la jornada y entró caminando.

Tras varias horas de espera, en las que hubo varios rumores sobre el mandatario se hallaba o no en el hospital y sobre los posibles horarios en los que ingresaría, Vázquez llegó tranquilo y dio la mano a los periodistas, entre ellos los de Efe, que estaban en el lugar.

El mandatario debe someterse a una biopsia, algo «fundamental», en palabras del presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, Diego Ubillos, para determinar la malignidad de esa «imagen anormal que está en el pulmón y que no necesariamente conlleva un diagnóstico de que sea cáncer».

La biopsia revelará no solo el alcance, sino también si el tumor está localizado, si tiene ganglios o metástasis.

Diego Touya, director de Oncología del Hospital Maciel, también explicó a EFE que la biopsia se hace a través de una fibrobroncoscopía con una cámara que ingresa por las fosas nasales hacia los bronquios y allí busca la lesión para tomar una muestra de tejido.

A partir del diagnóstico, se decidirá el tratamiento que debe recibir el paciente.

Por su parte, el médico del mandatario, Mario Zelarayán, reconoció este miércoles a Efe que «lamentablemente» no hay opciones de que el nódulo no sea maligno, aunque aseguró que hasta no saber el alcance no puede establecerse ningún plan terapéutico y que, mientras, Vázquez seguirá con su actividad habitual.

De hecho, la web de Presidencia difundió hoy un comunicado, en el que aseguró que «todos los asuntos administrativos, incluyendo proyectos de ley, decretos y resoluciones de distinta naturaleza» habían sido tratados con normalidad por Vázquez y que «los trámites y decisiones puestas a su consideración y firma» estaban al día.

Vázquez anunció el martes que le fue detectado un nódulo pulmonar con «características muy firmes» de que puede tratarse de «un proceso maligno».

Asimismo, el mandatario señaló que se haría todos los estudios y tratamientos en Uruguay, porque el país cuenta con «un cuerpo médico de excelencia» y tecnología de vanguardia.

Según los médicos, el primer sospechoso de la enfermedad del mandatario, quien fue fumador pero lo dejó hace más de 50 años, es el tabaco.

Paradójicamente, Uruguay es considerado país pionero a nivel mundial en la lucha antitabaco y ya en su primer Gobierno (2005-2010), Vázquez aplicó severamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco y entabló un litigio con la firma estadounidense Phillip Morris, que ganó después de seis años de proceso.