Boca le ganó la serie a Liga de Quito y es semifinalista de la Copa Libertadores: espera por River

Un partido sin muchas emociones. Boca reguló, empató 0 a 0 con Liga de Quito y avanzó a semifinales por el gran 3 a 0 que consiguió hace siete días en la altura. En el horizonte aparece como posible rival River, quien le ganó 2 a 0 en la ida a Cerro Porteño y buscará el jueves ratificar la clasificación.

Gustavo Alfaro no se guardó nada: puso el 11 titular que eliminó en octavos a Athlético Paranaense. Pero no hubo ni actitud ni juego. Apenas se destacó Carlos Tevez, tal vez el único jugador de Boca que siempre intentó mantenerse activo y peligroso para el rival. Cumplieron Carlos Izquierdoz e Iván Marcone en sus respectivos puestos. Pero no mucho más.

La imagen más triste se vio en el primer tiempo cuando el defensor ecuatoriano Christian Cruz cayó mal y sufrió la fractura del tobillo derecho. El futbolista de Liga fue trasladado a una clínica cercana donde se constató la gravedad de la lesión.

Las malas noticias vinieron por el lado de dos jugadores importantes: Eduardo Salvio y Ramón Ábila no pudieron completar el partido por lo que parecen ser lesiones musculares. El Toto salió en el primer tiempo y Wanchope abandonó el campo de juego ni bien comenzó la segunda mitad. Aún no hay partes médicos pero podrían ser desgarros.

El Xeneize pisa semifinales por tercera vez consecutiva: en 2016 cayó ante Independiente del Valle y en 2018 superó a Palmeiras. En el camino aparecerán River o Cerro Porteño, quienes se enfrentarán el jueves a las 19.15 en Asunción de Paraguay.