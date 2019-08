BEDER HERRERA: “VAMOS A LLEVAR EL VOTO DE ALBERTO Y CRISTINA A TODA LA PROVINCIA”

El diputado nacional y candidato a gobernador por el frente “Todos por La

Rioja”, Beder Herrera, encabezó en la mañana de este martes, una

conferencia de prensa en un hotel céntrico de la ciudad Capital.

“En nuestro lugar estamos muy bien. Hay un desbande terrible del otro

lado”, expresó.

Ante la consulta de los tiempos y su compañero de fórmula sostuvo: “Nos

tomamos nuestro tiempo. Es un momento clave para la política de la

provincia y de Argentina”, dijo en sus primeras palabras a los numerosos

periodistas. Desglosó notorios conceptos y apreciaciones políticas,

económicas y electorales.

*Polarización*

“Es cierto que vamos a polarizar la elección con él (Julio Martínez). Él es

macrista y es el adversario a vencer. No estaría viendo que lo ponga a

Macri, lo nombre o se haga la foto”, sostuvo y añadió que “él fue senador

por el Macrismo y ministro de Defensa. No hizo nada por La Rioja. Él y

Macri son sinónimos de pobreza, miseria, tristeza y marginalidad”.

En relación a Ricardo Quintela fue muy sintético. “Las circunstancias me

llevan a enfrentarlo. Ya lo hicimos antes. Ya le ganamos también y le voy a

volver a ganar. La gente es la que vota”.

“Nosotros tenemos propuestas. No nos basamos solo en lo que hicimos. Eso ya

está hecho. Nos sirve para que nos conozcan; pero sí consideramos que

transformamos mucho toda la provincia. Era mi obligación y responsabilidad.

Hoy tomamos de la sociedad muchas propuestas como el empoderamiento de la

mujer, la juventud, la igualdad y siempre miramos hacia adelante”, enfatizó.

*Administración Pública *

En este punto explicó que siempre tuvo acciones concretas con la APP.

Recategorizaciones, aumentos, la conocida Quincenita, la regularidad y

sanidad de las cuentas, la organización del Estado, la política de

seguridad social y previsional. “Dejamos una provincia totalmente ordenada

y con las cuentas en orden”, manifestó y dijo que “hoy la veo absolutamente

triste”.

*Ley de asignación complementaria*

Graficó los alcances de la normativa, la aplicación y beneficios tanto para

la APP, como para el beneficiario. “La Ley existe. Tenemos un convenio

vigente con la ANSES. Me comprometo a aplicarla y darle los beneficios a

los nuevos jubilados en un ciento por ciento. No sé porque no la aplican,

si por desidia o ignorancia”.

*Desbande*

Ante la consulta en relación a la fórmula oficialista indicó. “Estamos muy

bien. Creo que hay un desbande terrible del otro lado. No sé si notaron y

seguro que les tomó de sorpresa, que no había nadie en la conferencia. Se

acuerdan cuando lo presente a Casas. Estaban todos. Estamos en mucha

comunicación con todos los dirigentes y esto se va a definir el siete de

septiembre. Lo que si les digo que estamos muy bien”.

Manifestó que se siente acompañado por mucha dirigencia y sobre todo la

gente. “Hay intendentes y diputados, militantes territoriales con los que

conversamos. Todos los dirigentes son importantes. Es la gente la que vota.

Estamos conversando con todos”.

Graficó el legislador nacional que el electorado sabe que hay tres

candidatos con posibilidades. “Martínez, que es Macri. Dos peronistas.

Quintela y yo. La gente sabe y se pregunta. Hay un fenómeno en Argentina y

en Ámbito (Diario Económico Ámbito Financiero) que ya están reconociendo a

Alberto Fernández y Cristina Fernández como los próximos presidente y

vicepresidente de los argentinos. Lo dan por hecho”.

Agregó que “es un voto ya pensado y decidido. Lo que sí está en

consideración y evaluación es el voto en la provincia de La Rioja. Cada uno

tiene su historia en La Rioja. Es chica y nos conocemos. Hay otros que no

tienen el prestigio. No creo que La Rioja, les confíe su voto, porque ya

los conoce”.

*Ingratitud*

“Ya me pidieron públicamente que me baje. No tiene cara (Quintela) de

plantarse delante mío y pedírmelo. Si en el mundo de la política existe la

ingratitud, ese es Ricardo Quintela. Lo encontré muchas veces a la orilla

del camino y le abrí la puerta y lo subí. Pero siempre parece que llevo la

piedra en el bolsillo y me gusta tropezar varias veces con la misma

piedra”, describió el candidato a gobernador por el frente “Todos por La

Rioja”.

*Alberto y Cristina*

En este punto Beder Herrera expuso que llevaría con mucho honor a Alberto y

Cristina. “Al hacer referencia a la lista, por supuesto que aspiraría con

mucho honor y orgullo a lista de Fernández-Fernández. pero si no es así, y

me toca lista corta, nosotros vamos a llevar el mensaje y repartir los

votos de Alberto y Cristina por cada casa de la provincia de La Rioja.

Porque los llevamos en el alma. No desde ahora, desde hace tiempo”.