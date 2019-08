Baby Etchecopar lapidario después de las Paso 2019: “Se murió la Argentina”

Luego de conocerse el resultado de las PASO 2019, que arrojaron un amplio triunfo de la fórmula encabezada por Alberto Fernández por sobre la de Mauricio Macri, el periodista Baby Etchecopar realizó una fuerte editorial en su ciclo radial.

«Muerte de la Argentina», fue el lapidario título de las palabras de Baby, quien en el último tiempo expresó en varias oportunidades el apoyo a la lista de Juntos por el Cambio.

«Yo no soy neutral. Y porque no soy neutral voy a hablar. Yo sigo siendo macrista. Yo no le saco el culo a la jeringa porque hayamos perdido. ¿Okey?», aclaró el conductor de El Ángel (Radio 10, lunes a viernes a las 10). «Yo no pensaba que iba a perder por tanto, que íbamos a perder por tanto», reconoció.

«Yo soñaba con un proyecto de país diferente. Ahora, a ver si me entienden lo que digo… Este es el termómetro. Ahora vamos a ver lo que dicen y te vas a dar cuenta lo que viene. Marcos Peña creo que hoy debería estar renunciando. Hoy, perdido por perdido, cambiaría a todo el gabinete», dijo Etchecopar, que apoyó a Macri pero se mostró muy críticos con quienes rodean al presidente.

Pero luego analizó y se contradijo: «Cambiar al gabinete es bajarlos del barco antes de que se estrelle, y la verdad es que los artífices de lo que pasó ayer son ellos. Esto lo puedo decir porque lo dije toda la vida, siempre defendí al presidente pero le pegué al resto».

«Siempre defendí al presidente pero le pequé al resto», dijo Baby Etchecopar.

Etchecopar también hizo mención a la figura de Alberto Fernández, destacando su figura, pero siendo muy crítico con la relación del candidato presidencial con Cristina Kirchner. «Lo único rescatable de todo lo que pasó ayer es Alberto Fernández, pero no podés poner una gota de agua mineral en el medio de una olla de agua podrida. Si gana va a haber que ayudarlo porque La Cámpora se lo va a comer», lanzó.

«Ahora tiene la pelota Alberto Fernández y tiene que poner más huevo él que Macri para sacarse a los enemigos de adentro. Porque los enemigos de la Argentina están adentro de Alberto».

«Ganó la madre de una prófuga de la justicia (haciendo referencia a Cristina Fernández y a su hija, Florencia Kirchner), una multiprocesadora que se llevó la Argenta, una sinvergüenza. Ese candidato es esto: la vicepresidente. No deja de ser una mujer que se afanó el país, una multiprocesadora y de ser supuestamente una delincuente para la justicia», dijo, lapidario con CFK.

Después siguió con un mensaje fatalista: «Se terminó la Argentina ayer. No es agorero. Sea cual fuera el camino, por más de que la gente se arrepienta, ya está perdida. Tuvimos una posibilidad de entrar en la República y la perdimos. Seguimos siendo Argentina. Ahora viene lo peor porque está la Cámpora, viene la persecución, viene 678».

Y cerró, contundente: «Ayer se murió la Argentina y la única esperanza que nos queda es Alberto Fernández, no el peronismo, no el kirchnerismo. Alberto Fernández. Un tipo que puede ser muy cojudo o muy endeble. Que si es muy endeble estamos destinados a limpiarnos el culo con una hoja de zapallo como en Venezuela».

