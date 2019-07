¿Sofia Morandi habló con Malena Narvay tras los rumores de romance con Julián Serrano?

La participante del Súper Bailando negó el rumor que lo vincula a su ex compañero.

Julián Serrano renunció a Súper Bailando después de la aparición de un rumor que indicaba que había engañado a Malena Narvay con Sofi Morandi, su compañera. Los dos protagonistas negaron la situación.

Morandi fue consultada sobre si había hablado con Narvay del tema. «Con Male no hablé de este tema. Me dijo que iba a venir con Juli al El Mago de Oz (su obra de teatro). Además, ella está en la misma que yo, porque es la noticia de la no noticia. No hay nada para hablar. Es un tema de pareja y yo no me quiero meter ahí. Juli le da tranquilidad a ella, están bien», afirmó en declaraciones a Hay que ver.

Al respecto, cabe destacar que también Narvay desestima la versión, por lo menos hasta ahora.