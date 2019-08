Rímolo está canosa, usa andador y limpia los baños en el Pabellón

Pía Shaw contó detalles de cómo pasa sus días la «falsa médica».

La última noticia mediática de Giselle Rímolo (57) data de noviembre de 2017, cuando la ex de Silvio Soldán fue trasladada en calidad de detenida desde la casa que compartía con su pareja, el abogado Juan Gaineddu, hasta la Unidad Judicial 28, previo paso por el Sanatorio Otamendi, ya que presentaba trastornos psíquicos.

Desde entonces poco se supo de ella. Por lo menos hasta hoy, que la periodista Pía Shaw contó detalles de cómo pasa sus días la «falsa médica», quien cumple su condena en el pabellón Prisma del Complejo IV de cárcel de Mujeres en Ezeiza.

“Estéticamente, si la ven no la reconocen. No tiene más tintura en el pelo porque no puede ir a la peluquería del penal. Está con el pelo canoso y con raíces. La única persona que la visita es su marido en calidad de abogado, Juan Daniel Gaineddu”, detalló la conductora de Infama.

Y agregó que «Se levanta a las 7.30 y ya no camina con andador. No estudia ni trabaja. Ella forma parte de un grupo de presas que hacen trabajos en equipo dentro del pabellón. Desde este año es la encargada de la fajina del pabellón, es decir, limpia los sanitarios”.

Cabe recordar que en septiembre 2016, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Mónica María Cristina Rímolo, tal es su verdadero nombre, a nueve años de prisión por estafa, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos peligrosos, agravado por el fallecimiento de una persona.

Fue en 2001 cuando Silvio Soldán la presentó ante la sociedad como Giselle Rímolo, la «doctorcita» que era su pareja y tenía un centro de estética en el que ofrecía pastillas naturales para adelgazar, que ella misma recetaba.

Fuente: https://www.clarin.com/fama/vida-giselle-rimolo-encargada-limpiar-banos-pabellon_0_9Tew-ngaY.html