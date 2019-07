Ricardo Caruso Lombardi disparó contra la selección Argentina: críticas a Lionel Messi y Lionel Scaloni y su defensa a Brasil

El entrenador y panelista analizó el desempeño de la Selección en la Copa América y apuntó fuertemente contra la «Pulga» y el DT de la «Albiceleste».

La Selección se despidió de la Copa América 2019 con el tercer puesto obtenido luego de la victoria 2-1 ante Chile y uno de los que analizó el desempeño del conjunto nacional fue Ricardo Caruso Lombardi, que fue lapidario con los rendimientos de Lionel Messi y Lionel Scaloni.

«Tenemos que analizar algunas cosas que estamos dejando de lado. Hay muchos periodistas deportivos que no están diciendo la realidad, le están mintiendo a la gente para quedar bien», arrancó el entrenador de 57 años en diálogo con Radio La Red.

El ex jugador y entrenador (su último paso fue por San Martín de Tucumán) se mostró fastidioso por el desempeño del DT argentino a lo largo del certamen. «Scaloni no acertó ni un cambio en ningún partido. Ayer el de Dybala, el del otro día de Di María por Lautaro Martínez. Que los jugadores cada vez que los sacaban se enojen no está bien, es como que el DT se enoje con el 9 porque la tiró afuera. Hay que respetar al técnico de turno», manifestó.

También, habló sobre la continuidad de Scaloni y lo que debería hacer la AFA: «A Gallardo no lo van a buscar, están tirando el mensaje de que a Scaloni hay que dejarlo por conveniencia y que está todo bien. Hay que hacer lo que hizo Brasil con Tite, que entró y sacó a los dos centrales y puso las cosas como tenían que ser. Cuando vaya un técnico como la gente en la Selección se terminan todos los problemas».

Otro de los apuntados por Caruso fue nada menos que el capitán de la Selección. «Necesitamos al Messi que vemos en el Barcelona no al que vimos en la Copa América, porque nadie se detuvo a decir que tuvo un campeonato muy flojito. No pateó un tiro al arco, no pateó un tiro libre como en el Barcelona, no lo vimos patear un córner bien o encarar y gambetear a dos tipos. ¿Eso nadie lo analiza?», exigió.

Por otro lado, el ex técnico de San Lorenzo, Racing y Newell’s, entre otros, aseguró que no vio que durante el torneo hayan beneficiado al seleccionado local, contradiciendo a Messi y al reclamo de la AFa por los penales no sancionados en el Superclásico de las Américas. «Si a Brasil lo quieren beneficiar no le van a anular dos goles con el VAR contra Venezuela.

Contra Paraguay no quedaron afuera por un penal. Vamos al partido con Argentina: la jugada más peligrosa de la Selección, que fue un cabezazo de Agüero fue por un foul inventado. Después hubo dos tiros libres al borde del área, uno de un foul que le cobran a Dani Álves que ni lo toca y el segundo era primero mano evidente de Lautaro Martínez», argumentó.

Para Caruso, lo que le dio la victoria a la Canarinha fueron sus individualidades. «Argentina y Brasil tuvieron tres situaciones de gol claras, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos hicieron jugadas de otro planeta. La diferencia estuvo ahí, Brasil tiene tres o cuatro jugadores que desnivelan», comentó.

«Para mí hay cuatro jugadores que demostraron que tienen que estar en el equipo: Otamendi, Paredes de doble cinco, Lautaro Martínez y Acuña, el resto… Hay ocho de los jugadores de los 23 que viajaron que fueron a conocer Brasil, no los tuvieron en cuenta. A Dybala lo salvó la suspensión de Lautaro, sino pasaba desapercibido también», concluyó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Comments

comments