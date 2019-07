¿Quién es la histórica figura que se despide del Bailando?

Tras trabajar más de 25 años con el conductor, una persona del equipo planea nuevos desafíos fuera del país.

Marcelo Tinelli no le tiene miedo al cambio, y se va aggiornando según las circunstancias. Sin embargo, hay una parte de su equipo que siempre se mantiene inalterable. En la producción Pablo Chato Prada y Federico Hoppe son dos pilares inamovibles, mientras que en pantalla Marcela Feudale, Larry de Clay y Carna garantizan la presencia de la vieja guardia.

Sin embargo, cada vez parece más cercana la chance de la partida de la locutora que está junto al conductor desde 1992. ¿Por qué? Porque tiene planes a miles de kilómetros de distancia de la pista del Bailando.

En una entrevista con El Show del Espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, Feudale reveló que quiere trabajar fuera del país. «Tengo ganas de ir y volver, estoy viendo si puedo tramitar la ciudadanía italiana por una cuestión de negocios que quiero hacer… turismo, documentales de historia, turismo histórico. Mi canal de YouTube apunta para ese lado y no puedo prestar mucha atención ahora porque tengo poco tiempo», expresó.

«Hice un montón de cosas aquí en la Argentina y tengo ganas de hacer otras. Encontré la partida de nacimiento de mi bisabuela y no encuentro la de mi bisabuelo, así que la tengo que hacer por vía judicial», explicó en relación a los trámites que debe realizar para cumplir su sueño.

Sin embargo, como todavía tiene que culminar con todos los trámites que le permitan desarrollar su proyecto en Italia, Marcela seguirá cumpliendo su rol en ShowMatch es temporada. ¿Qué pasará en 2020? ¿Está lista para irse de las huestes de Tinelli tras 27 años? El camino de Feudale parece estar cada vez más lejos de Marcelo.

Vale recordar que, durante 2018, la locutora protagonizó un inesperado duelo con Lourdes Sánchez, la novia de El Chato. «@lourdesanchezok te rogaría hagas el favor de volver al serpentario. Dejate de joder. No dije q preparas un atentado, solo dije q dijiste ‘ameba'», expresó Feudale y agregó: «Teniendo en cuenta las barbaridades q decís,lo mío es un juego de niños. No jodas mas, deseperada x la tele. Q pesada». En ese momento, tras escuchar el mensaje, las angelitas salieron en defensa de la bailarina, sobre todo Mariana Brey, quien contó su experiencia al trabajar con Feudale. «Yo empezaba y ella se dedicó a llevar y traer con la producción y me la hizo pasar mal», reveló.