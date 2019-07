Morena reapareció como “la cobra que se cobra todo”

La reacción de Morena Rial tras llorar en TV. En medio de la conflictiva separación de Facundo Ambrosioni, la hija del periodista transmitió con la canción fuertes mensajes.

A poco más de una semana de confirmar su escandalosa separación de Facundo Ambrosioni (19), Morena Rial (20) transita este duro momento personal contenida por su familia y sus amigos, quienes están atentos a su bienestar y al de su hijo, Francesco Benicio (3 meses).

El miércoles 10, la hija de Jorge Rial se acercó a Tribunales para ampliar su declaración en contra de su expareja, a quien denunció por violencia de género, y dio un móvil en el que se la vio llorando, muy angustiada.

Sin embargo, los programas de espectáculo no son la única vía de comunicación de Morena. La hija del periodista recurre frecuentemente a Instagram para aclarar datos, expresar sus sentimientos y arremeter punzante contra Ambrosioni. Luego de llorar en su última nota de TV, Morena publicó una historia con la canción La Cobra sonando de fondo. Y la elección seguramente no fue al azar, dada la contundencia de la letra compuesta por Jimena Barón, en donde habla de una mujer poderosa, que enfrenta la violencia machista y sale adelante.

VIENE EL KARMA, CORRE… La reacción de Morena Rial tras llorar en TV: su clip con la música de La Cobra, el hit de Jimena Barón https://t.co/ALEIxsg2tG — Ciudad Magazine (@ciudad_magazine) 11 de julio de 2019

«Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé, mi alma esta cansada de llorar», con esta letra se muestra Morena, sacando la lengua a cámara. «Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá», reza otra parte del nuevo hit de Barón, que en menos de dos meses superó los 33 millones de reproducciones en YouTube.

Mirá la publicación:

Fuente: https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/reaccion-morena-rial-tras-llorar-tv-clip-musica-cobra-hit-jimena-baron_120075

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Comments

comments