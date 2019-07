La útil herramienta que tiene Whatsapp que muchos usuarios desconocen

Es el segundo ícono con forma de micrófono que permite convertir la voz en texto. La función está a simple vista desplegando el teclado para escribir.

Entre los gigantes de las redes sociales, no deja de sorprender el crecimiento de WhatsApp: este año progresa a un ritmo del 15% y ya reúne a 1.500 millones de usuarios, 200 millones más de los que tenía en 2018.

Creemos saber casi todo de las funciones que nos permite hacer whatsapp. Pero hay una herramienta útil y muy sencilla de usar que pocos saben que existe a pesar de que está hace varios años: la función que convierte en texto la voz.

El ícono es un micrófono y está a simple vista. Pero ojo: no es el que se usa para mandar mensajes de voz. Es otro con el mismo dibujito que depende la versión puede estar ubicado abajo a la derecha o a la izquierda cuando se despliega el teclado para escribir.

Así, aunque sea muy sencillo de usar, la posibilidad de convertir la voz en texto no ha sido tan explorada. Y muchos se sorprenden cuando la descubren, sobre todo a los usuarios que no les gusta mandar mensajes de voz. O aquellos con alguna deficiencia visual que les cuesta acertarles a las teclas.

El Reconocimiento de Voz Avanzado, tal el nombre de la API de Whatsapp, utiliza la tecnología del aprendizaje automático. Es decir, aplica los algoritmos más avanzados de aprendizaje para que la herramienta tenga la mayor eficacia posible y logré reconocer la voz del usuario con la máxima precisión. Y, la verdad, funciona bastante bien.

«Cuando me dijeron que existía, me sorprendí. Sobre todo, porque no me gusta mandar mensajes de voz», opina María Guadalupe López Rita, Y agrega: «Es una muy buena herramienta, pero como estoy tan acostumbrada a escribir hay que encontrarle la mano.

Igualmente podés empezar a escribir y cuando te acordás de la esta función, te permite usarla y continuar el mismo mensaje pero con la voz. Y otra cosa bastante piola es que podés colocar los signos de puntuación nombrándolos».