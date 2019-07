Horóscopo semanal: influencias del eclipse solar del 2 de julio para todos los signos

Influencias de los astros para esta semana, cruzada por un importante acontecimiento astrológico.

El eclipse solar del 2 de julio se hará en el grado 10 del signo de Cáncer y activará temáticas emocionales y de pertenencia, invitará a resolver cuestiones familiares y poner luz para comprender nuestras complejas y temerosas necesidades de seguridad y pertenencia.

En las predicciones astrológicas de esta semana se puede observar cómo cada signo recibirá el impacto del fenómeno astronómico.

Su regente, Marte, entra en Leo esta semana, signo afín de fuego. Muchas nuevas ideas y ganas de crear. Eviten conflictos innecesarios y luchas de poder, sobre todo, discusiones que no llevan a nada y desgastan y fugan su energía profundamente. Eviten el drama y el exceso ego. Respeten los tiempos de descanso, de nutrición, de recreación y de creatividad y desenchufe que sus cuerpos necesitan. El pecho puede sentirse oprimido si cargan viejas mochilas y pesos que deben ser descartados y liberados. Denle respiro a los pensamientos. Descansen, desenchufen la mente, reconecten con su sabiduría más ancestral e intuitiva, y recuperen energías perdidas. Usen alguna gema que las ayude, como el citrino. El eclipse solar les brinda una gran apertura del tercer ojo.

Horóscopo para Tauro

Su regente, Venus, entra en Cáncer esta semana, signo asociado al hogar y a la nutrición, y se potencia la profunda necesidad de tener tiempo para ustedes mismas; habrá fobias a espacios poco cálidos y restrictivos, aprovechen cada minuto que puedan para recargarse en sus casas, lejos de las luces artificiales y cerca de la hornalla, el sofá mullido y la frazada. Utilicen su instinto para hacer crecer esos emprendimientos postergados, ya que habrá buena estrella y todo lo que inicien con amor y motivación será expandido si ponen su empeño y su corazón para que así sea. Son tiempos de reconexión con la propia esencia. El eclipse solar les brinda una conexión interna especial para sanar el linaje materno y honrar a las mujeres de la familia.

Horóscopo para Géminis

Mercurio, su regente, inicia el fin de semana su fase de retrogradación y, como ya sabemos, esto trae temáticas y bloqueos en las redes y la comunicación en general, para que la energía fluya desde adentro, y haya menos ruido desde afuera. Semana propicia para elegir y definir mejor las palabras que suelen usar. ¿Se destruyen o critican cuando se miran, o se pueden motivar y levantar con las palabras? Escuchen sus pensamientos con mayor atención. La autocrítica es muy dañina y puede ser altamente desgastante, sobre todo, en la búsqueda de la vida perfecta, la pareja perfecta, el trabajo perfecto. La comunicación sincera y auténtica las favorecerá profundamente. También es buena semana para revisar esta parte del año: si hay proyectos en el tintero… ¿por qué no elaborarlos? El eclipse solar les brinda capacidad de revisar, rever, y hacer los cambios que hagan falta.

Horóscopo para Cáncer

Vivencian el novilunio (fase lunar en la que la Luna no refleja luz y no es visible desde la Tierra) en su signo con el eclipse solar. Mucha intensidad. También ingresa Venus en su signo y aquello que les da placer se relaciona con los gustos y los momentos compartidos en familia y todo aquello que tenga energía de hogar. Espacios cálidos, amistades, cafés compartidos. Hora de permitirse espacios de sanación física y energética, como una buena visita a un osteópata o una sesión de masajes. También será importante identificar en qué áreas están perdiendo tiempo o no están avanzando. ¿Qué necesita fluir y no lo están dejando ser? ¿Qué deben soltar y aún no están listas para dejar ir? El eclipse pondrá consciencia para que las respuestas lleguen. Son tiempos de profundos cambios; algo se está moviendo dentro de ustedes y ya no puede ser ocultado. Se despierta mucho poder personal, no lo intenten reprimir.

Horóscopo para Leo

El eclipse solar en Cáncer las influencia profundamente porque el Sol es su regente. Por otro lado, Marte, el planeta rojo, entra en su signo esta semana, mientras Mercurio también se encuentra allí. Semana de replanteos y revisiones, es hora de soltar lugares o relaciones que ya pesan y no suman, y que merman su energía vital, sus ganas y tiempo. A renovarse. Es tiempo de conectar con la misión vocacional y con la motivación interna que las sostiene profundamente. Tiempo de rejuvenecerse y de pensar en las finanzas y en formas de generar más dinero que puedan usar en placeres y viajes.

Horóscopo para Virgo

Su regente, Mercurio, sigue en Leo, y este fin de semana comienza su fase de retrogradación. Salir lentamente de esos pensamientos obsesivos y recurrentes y recuperar energías al sol o en la naturaleza, y también sentarse a planificar el mes con alegría, motivación y más espontaneidad. Erradicar pensamientos que consumen su vitalidad física es importante, para eso, deben tener espacios de meditación o de silencio interno para poder escucharse con más claridad y más amor hacia ustedes mismas, sin tanto análisis, exigencia o autosuficiencia. Es tiempo de abrirse a escuchar otras voces, otras posibilidades. Una nueva forma de vivir es posible, si la cabeza está abierta. El eclipse solar las renueva, les da luz y nuevas ideas y más conexión con la misión de vida.

Horóscopo para Libra

Su regente, Venus, entrará en Cáncer esta semana, signo emocional y relacionado con la familia y el sistema ancestrológico. Este tránsito es ideal para las conversaciones hondas, profundas y de corazón a corazón que nos unen profundamente con otros seres humanos, sobre todo, con miembros de la familia. Es hora de dejar de intentar agradar, de quedar bien, de pertenecer, si eso no las deja sentirse sinceras y auténticas. Hora de entender que aquellos que nos aman nos amarán igual en la tristeza, en la angustia y en las sombras, no sólo en la alegría y el bienestar. El eclipse solar, por otro lado, les brinda luz y energía para seguir adelante, ya que se encontraban un poco apagadas. ¡A brillar!

Horóscopo para Escorpio

Su regente, Plutón, sigue en Capricornio y la luna esta semana se opone a él. Son tiempos intensos y de muchos sentires y emociones; el cuerpo puede estar pasando factura y manifestando algún síntoma. Deben respetarlo, intentando brindarle más descanso y menos actividad de esa que agota. El eclipse solar estará trabajando particularmente los apegos emocionales, ¿dónde hay que soltar? También la intensidad sexual y las emociones intensas que afloran cuando celamos o intentamos poseer. Depuren los primeros chakras del cuerpo y cuiden la salud. Resguarden su energía mientras eligen lo nutricio.

Horóscopo para Sagitario

El eclipse solar y la Luna nueva en Cáncer las moviliza internamente. Tiempo de verse y sentirse mejor, y de mejorar sus relaciones. El trabajo podrá ponerse en un segundo plano para dedicarse un poco más a ustedes mismas, a su bienestar y armonía. Dejar más tiempo libre para sus actividades recreativas será de suma importancia para evitar el aburrimiento, el estancamiento y los dolores o síntomas que sobrevienen de la rutina y de la repetición. Mercurio retrógrado les pedirá ir hacia adentro y bucear en su psiquis en busca de las respuestas que andan buscando, sobre todo, aquellas relacionadas con la vocación.

Horóscopo para Capricornio

La Luna en tránsito se opone con Saturno su regente, mientras vivencian el eclipse solar. Buena semana para comenzar terapia o alguna actividad que las lleve a una fase de sanación más profunda. Semana de sensibilidad y de conexión profunda con ustedes mismas. El eclipse abre compuertas de creatividad, mientras la Luna nueva en Cáncer las conecta con nudos o patrones heredados de la familia que, en estos tiempos de pasar ciertos umbrales, pueden ser claves para quedarse en el molde y boicotearse. Desanudar con ayuda de terapeutas o de una gran autoindagación será de suma importancia.

Horóscopo para Acuario

El Novilunio en Cáncer y el eclipse solar genera mucha energía y oportunidades de mejorar su conexión interna y la intuición, dejando de lado tantos procesos mentales e idealizados y conectando más con aquello que verdaderamente sienten que tiene corazón en sus vidas. La lunación les dará mucho foco emocional, aportando más vigor a sus sentimientos, generando un poco de incomodidad. Tal vez, hay cosas que no tienen explicación racional, y tal vez, desapegarse y desconectarse no las ha hecho ir de lleno a las heridas que nunca terminan de cerrar. Es hora de tomar las riendas y de decidir el curso de sus vidas para este tramo del año, que está listo para traerles muchas sorpresas.

Horóscopo para Piscis

Su regente, Neptuno, sigue retrogradando y vivencian esta semana la Luna Nueva en Cáncer, signo afín de agua, junto con un potente eclipse solar. Estos días pueden abrirse algunas heridas de dependencias emocionales que parecían superadas pero han reflotado para cerrarse definitivamente. Es momento de revisar traumas o situaciones muy hondas que muestran que su niña interna aún sigue herida y reclamando amor. Posibilidad de ir a hueso, y sanar, revisando esos viejos patrones adquiridos. Intuición muy honda y potenciada que pueden usar como una gran guía. Mercurio retrogradando les pide ir al interior para allí encontrar todas las respuestas.

